9月新增人幣貸款 1.66萬億

分析：全面降準可能性下降

截至9月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.3%，較預期8.2%略高，較8月高0.1個百分點，狹義貨幣（ M1）餘額增3.7%，較8月低0.5個百分點。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，雖然M2小幅回升，不過從社融角度，信用偏緊沒有明顯改變，預期在未來一段時間，人行會維持穩定貨幣政策，年內放鬆貨幣政策預期，例如全面降準的可能性下降。人行的貨幣政策會更注重結構性調節，針對符合特定條件的金融機構提供更多資金，引導向重點領域投放資金。

首3季社融增量減少

總結今年首三季，社融增量為24.75萬億元，按年少增4.87萬億元，縮減主要來自政府債券淨融資，按年減少2.32萬億元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，期內社融增幅減少，主要因用於基建的地方政府專項債券發行不及預期，以及去年高基數影響，9月新增貸款減少，因為樓市降溫減少按揭需求，降低居民長期貸款，另外企業面臨原材料價上升、全球供應鏈和物流瓶頸等壓力，令企業貸款需求有所放緩。