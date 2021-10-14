渣打中期目標：一半收入來自數碼化創新轉型

每年數碼化投資增至10億美元

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，該行經營所在的市場充滿活力，客戶需求不斷變化，該行希望成為經濟增長的銀行，故該行會成為始終如一且積極的顛覆者，提前思考並預測客戶的需求。他又指通過戰略投資，正在改變渣打銀行及從事銀行業務的方式。渣打在香港的虛擬銀行Mox，目前有逾17.5萬名客戶。

就與Atome的戰略伙伴關係，渣打指出，最初將包括先買後付服務，目標是在未來數月內在印尼、馬來西亞、新加坡和越南推出，隨後擴大到數碼貸款產品。該行計劃提供5億美元的融資，使Atome與更廣泛的商戶生態系統及客戶群連接，改善整個地區消費者的產品獲取及金融普惠。

CEO：沒「地產行業相關風險敞口」

另外，溫拓思接受《彭博電視》訪問時表示，中國政府不會允許恒大（3333）的動盪演變成一場系統性危機，他指有意見認為這類似中國的雷曼時刻，但「我不認為中國有這麼傻」。 他強調，渣打沒有「地產行業的相關風險敞口」。