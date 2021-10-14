幣安年底下架人幣交易區 內地用戶只可提款

幣安：嚴格遵守監管機構相關要求

幣安表示，上述安排將在帳戶切換前7天，以郵件形式通知相應用戶。該平台強調，早於2017年已退出內地市場，並不在內地從事交易所業務，始終嚴格遵守當地監管機構相關要求。事實上，幣安不時面對各國政府監管壓力，例如限制其與銀行進行交易，亦曾被新加坡金管局要求暫停當地營運業務，指公司或違反當地法律。

另一虛幣交易平台OKEX亦明言，將不會針對中國大陸市場進行推廣和服務，目前已經關閉其中國網站並下架應用程式。該平台表示，目前在全球多個主要國家建立辦公室，擁有1000名以上的海外員工，未來將繼續在國際市場穩步發展，保持「退出中國大陸市場」的政策，強調不在內地設立辦公室和團隊。

各國政府大力監管虛幣，人民銀行上月發布新規，直指比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）等虛幣相關業務活動屬於非法金融活動。