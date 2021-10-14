國務院推職業教育 冀4年內成體系 投行：封殺補習後首利好政策 相關股料受惠

明報記者

受政策文件帶動，多隻在內地上市的相關職教股股價昨天急升，其中深圳創業板上市的開元教育（深：300338）及科德教育（深：300192）均升兩成，學大教育（深：000526）、傳智教育（深：003032）及昂立教育（滬：600661）等均告升停板。

A股教育股部分升停板

據國務院於前晚發布《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，目標是到2025年時完成現代職業教育體系基本建設，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模10%，到2035年時，整體職業教育水平打入世界前列，技術技能人才在社會地位大幅提升。具體措施方面，包括加快建立「職教高考」制度、鼓勵應用型本科學校發展職業本科教育、在普通中小學實施職業啟蒙教育，培養相關技能、興趣、愛好和生涯規劃意識、優先發展新興產業所須人才培訓，加快建設學前、護理、康養、家政等一批人才緊缺的專業，改造升級鋼鐵冶金、化工醫藥、建築工程、輕紡製造等傳統專業。文件又鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵企業依法參與舉辦職業教育。

法巴消費和教育行業主管朱泉星表示今次發布文件推動職業教育，雖然即時未見有實際行動，主要屬於框架政策，但至少已反映中央對職業教育產業持友善態度，並歡迎相關公司上市。他指出，這是內地推出教育「雙減」措施以來，首項對教育股友善的政策，即時刺激內地A股的職教股抽升超過10%以上，惟港股因昨日休市而未能夠反映有關利好消息。

中國東方教育收入全來自職業教育

目前在港上市內地教育股亦不乏本身已有從事職業教育業務。花旗昨發表報告稱今次國務院文件進一步強調支持職業教育行業，預期相關股份將受惠，包括目前收入全來自職業教育的中國東方教育（0667），以及職業教育收入比例各佔約50%及逾20%的宇華教育（6169）及中教控股（0839）。此外，高盛本月初曾發表報告，指不少補習股相繼斷尾求生，其中在美國上市的中概股高途在線（GOTU）早前已表明將發展職業教育，有業內人士估計，今次文件發出後，或有更多本來從事補習業務的上市公司加入職教行列。