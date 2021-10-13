安本資管Ben Sheehan：幣策不明朗 多元化投資組合減風險

安本標準-環球動力股息基金於去年10月推出，根據公司截至8月底的報告顯示，基金迄今增長24.12%。Ben Sheehan表示，目前基金年度化收益率為5.3%，作為新推出的基金來說回報已經相當不俗。過去一年，市場受不同消息影響而較為波動，如近日中國恒大集團（3333）債務危機，曾拖累中美股巿表現，有說法認為，一旦恒大違約將會如2008年雷曼事件，影響股市及成為中國版金融海嘯。

料嚴格監控 恒大事件不致嚴重危機

Ben表示，內地有25%的投資活動與房地產市場有關，但相信在內地政府會有嚴格監控，不至於造成嚴重危機，但認為事件會造成一定程度損失，因此投資策略上，未有大比例投資於中國市場(根據其基金報表顯示，投資於中國比例不足5%)，同時會主力投資於美國、英國及法國等地區，並持有現金及投資級別債券等以分散風險。他表示，未來在中國投資方面仍會維持低水平，但公司有研究團隊加緊留意內地房地產行業情况。

5G雲計算具較大投資優勢

環球動力股息基金有60%投資於科技行業，對於中美兩國在科技方面競爭，Ben表示，全球多國的互聯網、軟件硬件、半導體行業已因此出現結構性長線變化，相信未來會持續發展與增長。當中，較為看好5G及雲計算板塊，既是價值型股票，亦是增長型股票，未來具有較大優勢。

美國聯儲局將於今年底減少買債（TAPER）成為市場熱議投資話題，Ben表示，相比起減少買債，加息周期更會影響市場情緒。「美聯儲局將於今年低或明年減少買債，相信會維持寬鬆貨幣政策以穩定股市。不過如進入加息周期，就要看貨幣政策有多大程度的支持。」

在此情况下，基金組合會維持多元化投資以分散風險，投資比重方面，現時基金有60%投資在於價值型股票，以迎接減少買債計劃。另外為追求更好表現，有40%投資於增長型股票，Ben續指，「過去6個月，增長型股票跑贏價值型股票約10%，惟由於寬鬆貨幣政策取向及其他市場因素未明，平衡投資更適合目前情况。」他又舉例，去年10月至今年3月，由於市場憂慮通脹升溫，因此價值型股票表現大幅優於增長型股票，今年4月至9月增長型股票又再度跑贏價值型股票，因此平衡投資會是大勢所趨。

發掘派特別息企業

選股方面，基金主要投資中型至大型企業，而且有強大發展規模、充足的現金流，並會了解在昔日股市下跌周期時，公司是否具有良好抗跌能力。哪麼能提供高息的公司是否選股必要條件呢？Ben指出，公司留意2000多家遍佈亞洲、美國及歐洲的企業，選出1100多隻股票組成買入清單，以建立投資組合，當中有約百家可提供高息企業，這些高息行業主要為基建、電訊及醫療健康等。與此同時會投資在未提供高息，但升值潛力較高的科技、消費等行業。

除此之外，公司特別發掘能派發特別股息的企業，這些特別股息通常能來自資產出售、超額利潤等一直積累的現金，若要尋找這些企業往往要投入不少時間和資源。

其他投資主題方面，綠色科技亦是另一個看好的主題，基金會揀選行業領先的太陽能和風能供應商、能源轉型、水力、風能、太陽能、地熱能和生物質能發電企業。在全球多國共同減碳的目標下，相信這些行業會有增長潛力。

增長放緩供應鏈問題通脹成市場風險

對於未來市場風險，他表示，今年股市表現理想，不少企業盈利正面，相信短線而言增長放緩會成為市場憂慮。此外，環球供應鏈問題包括芯片荒、原材料不足及貨船不足等，都令經濟增長放緩；通脹對股市影響都值得留意。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]