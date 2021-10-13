共享工作間Signature落戶海濱匯 樓面5萬呎

IWG駐港經理Paul MacAndrew接受訪問時稱，Signature目前在港設有3個據點，其中尖沙嘴港威大廈擴充，增約2萬方呎樓面，令該據點面積增至約7.5萬方呎，成Signature目前在港最大共享工作間，該公司現時在港共有15萬方呎共享工作間樓面。

尖沙嘴據點增樓面涉2萬呎

市場消息指出，鄰近信置（0083）中環新盤ONE CENTRAL PLACE的結志街52號全幢物業，總樓面約4400方呎，市傳以7000萬元易手，呎價約1.59萬元。

億京旗下商廈觀塘道368號，新售出36及37樓全層特色戶，其中37樓（實用約6869方呎），由中國波頓集團（3318）以逾1.56億元購入、實呎2.27萬元；項目累售15間寫字樓單位及2間商舖，套現5億元。另億京7月以4.98億元購入的葵涌瑞康工業大廈，向城規會申請放寬地積比，擬增20%至約12.2倍，擬重建一幢24層高新式工廈、涉17.68萬方呎樓面。

資深投資者「物流張」張順宜持有屯門洪祥路田氏中心第9座，新申請放寬兩成地積比至11.4倍，擬建20層高新式工廈，涉41.49萬方呎樓面。