貿發局1.8億沽山頂兩單位

半世紀升值446倍

土地註冊處資料顯示，環翠園A座一個實用面積2311方呎單位，9月以9300萬元連車位售出，實呎4.02萬元；同座另一面積相同單位，以9230萬元連車位售出，實呎3.99萬元，兩單位登記買家分別為鄭志謙及何慧中、即「彤叔」孫兒及其妻子。

實呎逾4萬 新買家為「彤叔」孫兒夫婦

貿發局早於1970年，以約62.16萬元購入環翠園3伙面積相同單位及3個車位，即平均各單位連一車位購入價約20.7萬元，今次售出兩個單位及兩個車位，套現1.853億元，持貨51年、物業升值446倍。

貿發局今年初亦以9600萬元連車位，售出東半山黃泥涌峽道怡園一個頂層連天台戶；貿發局早於1967年以15萬元購入該單位，物業54年間升值9585萬元或639倍。

另代理消息稱，沙田第一城25座中層事故單位，實用688方呎3房戶，以約729萬元易手、實呎1.05萬元，料低市價逾兩成；原業主2017年以515萬元購入，帳面賺214萬元或42%。

東港城複式戶呎售1.67萬

九建（0034）將軍澳海茵莊園開售前，同區東港城錄特色戶成交；香港置業分區董事劉浩勤表示，東港城1座頂層複式戶，實用面積1070方呎、4房連套房，成交價1790萬元、實呎1.67萬元；原業主2008以768萬元購入，帳面賺1022萬元或1.3倍。