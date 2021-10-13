經濟

香港地產

瑧譽累沽11幢洋房吸金14.5億 最貴1.77億

【明報專訊】強烈熱帶風暴圓規來勢洶洶，但昨日新界新盤不乏大額成交；內房保利(0119)旗下屯門青山灣瑧譽，透過招標以逾1.77億元，售出首套獨幢洋房7號屋（連雙車位），成交價更創項目新高；以實用面積5210方呎計（5房5套間隔）、實呎3.39萬元，保利短期內擬加推更多獨幢洋房招標。今年4月至今，瑧譽累售10幢聯排洋房，連同今次首宗獨幢洋房成交，套現總額逾14.5億元。

高爾夫．御苑特色戶4139萬沽 分層新高

「北部都會區」概念帶旺北區新盤餘貨銷情；恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，以招標形式售出3座28樓A室、4房間隔連私家泳池，實用面積1607方呎連平台及天台，成交價4139萬元、實呎2.57萬元，成交價創項目分層新高。自2017年初推出至今，高爾夫．御苑全盤累售423伙、套現54億元。

遠展（0035）已屆現樓的元朗洪水橋珀爵，新售出19號屋，實用面積2303方呎連花園，成交價3518.98萬元、實呎1.52萬元，買家獲1088日即約3年長成交期，及可提前入住，成交價為項目次高。

南屏匯擬下月推洋房招標

較細型新盤亦有新部署。近日銷情不俗的元朗南屏匯，發展商宏富遠東部署下月推洋房招標（全數8幢）；美聯住宅部行政總裁布少明指，南屏匯累售34伙，分層單位尚餘5伙待售，預計短期成交呎價可挑戰1.8萬元；至於洋房，實用面積由2393至2643方呎。

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