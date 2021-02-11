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星凱‧堤岸收2.2萬票 周六首輪推536伙 折實均呎逾2萬 洪水橋#LYOS下周上樓書

【明報專訊】強烈熱帶風暴圓規襲港，無阻新盤銷售部署。市場估計過去6日累收逾2.2萬票、中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，昨第二度加推134伙，並落實本周六（16日）起、盡推首3張價單全部536伙，整批折實均呎20,267元。另外，長實（1113）乘「北部都會區」效應，旗下涉341伙的元朗洪水橋新盤#LYOS，最快下周上載樓書，擬本月發售。

明報記者 陳寶恩、林尚民

本月焦點新盤星凱．堤岸，市場估計過去6日累收逾2.2萬票，明日截止登記。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目新推3號價單涉134伙，涵蓋1房至3房戶，維持最高15%直減折扣，今批折實均呎約2.22萬元，1房折實入場費692.5萬元起。

新價單個別2房戶，較1號價單同類單位高約0.3%；個別1房高約0.9%，撇除樓層因素屬原價加推。

星凱．堤岸落實本周六起首輪開售，涉3張價單全部536伙，佔項目單位總數1335伙的40％以價單定價計總值69億元。周六為S組合資格員工、或其近親或商業伙伴；及A1、A2組大手客組別，前者可購最多4伙（最少購2伙）、後者須購最少1間2房連工作室以上戶型，或最多4伙；周日為B組散戶。以累收逾2.2萬票計，超額40倍。

#LYOS樓花期兩年 開放式202呎起

另長實洪水橋新盤#LYOS，已獲批預售樓花，下周上載樓書、最快本月內開售。長實執行董事趙國雄表示，#LYOS定價將會是「都會區」價格。長實高級營業經理楊桂玲補充，#LYOS提供341伙，樓花期約2年，由5座組成；標準開放戶56伙、實用202至209方呎；1房戶88伙、實用279至292方呎；2房戶88伙，實用447至482方呎。另設58伙3房連花園特色戶、以及51伙3房複式戶。

另洪水橋同區、百利保（0617）發展的尚築，更新價單新推出20%折扣；項目現餘3樓08室待售（原買家之前撻大訂），實用243方呎開放戶，最新折實價384.92萬元、實呎15,840元，比6年前折實價高32%。

西環KENNEDY 38涉341伙 下月出擊

市區方面，新地（0016）和恒地（0012）等發展的西環卑路乍街新盤，命名為KENNEDY 38；新地副董事總經理雷霆稱，樓書及示範單位製作中，擬下月初開售。KENNEDY 38共提供341伙，約3成為開放戶、1房戶約六成，餘下為2房、3房連平台或天台特色戶，預計2023年2月落成，樓花期約17個月。

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