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2021年10月13日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
中紀委巡查一行兩會等21金融機構 《華爾街日報》：調查國企與恒大滴滴螞蟻交易
彭博：市監局擬擴反壟斷規模 調查員增逾兩倍
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ATM回吐 恒指失25000關
恒生前一姐鄭慧敏病逝 周五舉行安息禮拜
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IMF下調全球經濟增長預測 指各國疫苗接種進度差異大 阻復蘇
大華銀行料港GDP增長6.7%
周大福港澳同店銷售 上季增長達58%
9月內地汽車銷售跌兩成 中汽協︰受制晶片短缺國際物流成本漲
德勤看好汽車半導體 料增速達14.3%
深圳在港發債超購2.5倍
李澤楷旗下金融科技公司 擬併購以SPAC方式上市
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上月內地銷量破5萬輛 Tesla早段升2%
張兆聰：中國倘重啟經濟利旅遊 華住同程可再升
技術取勝：天工或4.5至5元整固
郭炳江學「整餅」與基層過中秋節
啟勝伙Mastercard推信用卡交管理費
劉思明：消費股整體軟 普拉達轉穩可吼
周顯：明日大嶼不能說的意圖
湯文亮：駱主任真了解劏房之謎？
盧楚仁：能源價升 利加幣挫日圓歐元
星凱‧堤岸收2.2萬票 周六首輪推536伙 折實均呎逾2萬 洪水橋#LYOS下周上樓書
上月住宅DSD稅收逾11.5億 近兩年新高
話你知：洪水橋新盤寓意「Live Your Own Style」
瑧譽累沽11幢洋房吸金14.5億 最貴1.77億
貿發局1.8億沽山頂兩單位
共享工作間Signature落戶海濱匯 樓面5萬呎
安本資管Ben Sheehan：幣策不明朗 多元化投資組合減風險
劉思明：消費股整體軟 普拉達轉穩可吼
【明報專訊】恒指昨天回吐正好考驗各主題及股份強弱，科技股依然要「軟」不要「硬」，消費股整體表現疲軟，普拉達（1913）轉穩可看好一線。
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劉思明
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