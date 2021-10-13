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上月內地銷量破5萬輛 Tesla早段升2%

【明報專訊】全國乘用車市場信息聯合會公布，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在上海生產的電動車，9月在內地銷量突破5萬輛，再創在華單月銷量新高。數據顯示，特斯拉上月有52,153輛國產車交付給內地車主，連同出口的國產車，總銷量達56,006輛，打破了上海超級工廠8月創下的44,264輛（包括31,379輛出口）月度銷量紀錄。上月總銷量按月增27%，按年更增394%。特斯拉股價早段升2%。

上月總銷量按年增近4倍

今年截至9月，特斯拉上海超級工廠累計賣出逾30萬輛新車，其中內地銷量突破20萬輛。今年第三季，特斯拉的年化產量，接近每年100萬輛刷新紀錄。近日在彭博億萬富豪榜重奪榜首的特斯拉行政總裁馬斯克，又試圖在Twitter招惹亞馬遜創辦人貝索斯，在對方周一發的推文貼上「第二名獎章」的表情符，似在諷刺對方身家又被自己超越，跌落第二位。

根據彭博億萬富豪榜的數據，馬斯克旗下太空探索技術公司Space X估值近日突破千億美元，令馬斯克的身價漲至2240億美元，超越了身家1890億美元的貝索斯。貝索斯獲馬斯克「頒獎」的推文，轉貼了《巴倫》（Barron's）1999年唱衰亞馬遜的報道，當時亞馬遜剛上市兩年，而美股處於科網泡沫爆破邊緣。《巴倫》當時指出，認為貝索斯開創了一種新的商業模式的想法是愚蠢的，他只是另一個中間人，網絡真正贏家將是直接向消費者銷售自己產品的公司。貝索斯在自己周一發出的帖文強調，「不要聽信任何人對自己作出的定義」。

另外，調查機構Digital TV Research最新預測，迪士尼（美：DIS）串流媒體平台Disney+的訂戶總數，將在2025年超越Netflix（美：NFLX），成為全球最大串流媒體平台。該報告預計，到2026年，Disney+的訂戶將增至2.84億，而Netflix則有2.7億訂。

（綜合報道）

[國際金融]

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