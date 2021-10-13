聯儲局副主席鞏固「收水」預期 美股早段窄幅上落

末日博士警告滯脹將持續幾季

魯比尼說，供應鏈瓶頸和勞動力短缺，正推動核心通脹和整體通脹大幅上升，損害經濟增長，這對各央行來說是非常艱難的困境，如果經濟增長放緩，聯儲局將「最終變鴿派」。他說，如果聯儲局採取鴿派，而通脹趨於動盪，美國國債孳息率將進一步攀升，因為投資者會消化通脹風險溢價。投資者將透過沽空長期債券，對冲通脹上升的風險。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，新冠變種病毒擴散、供應鏈緊張及通脹加快等威脅環球經濟增長的風險增加，估計今年全球經濟增長為5.9％，較7月的預測下調0.1個百分點。IMF對明年全球經濟增長預測，維持在 4.9%。

此外，歐洲及新西蘭牛奶產量不足，引致全球牛奶短缺。脫脂奶粉期貨價格周一達到每百磅135美仙，創2014年8月以來的7年新高。

（綜合報道）

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