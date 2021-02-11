IMF總裁獲歐支持 避下台危機 執董會：未發現確鑿證據有施壓 議決完成任期

事緣美國WilmerHale律師事務所，應世銀道德委員會要求撰寫報告，內容指控格奧爾基耶娃「直接及間接施壓」，促使員工修改計分方法，以提高中國的分數，使中國在當年的排名，比報告草稿提升7名，至排名78。營商環境排名是世銀年度研究的旗艦項目，中國在2019年度的排名升至46。在格奧爾基耶娃離開世銀後不久公布的2020年度排名，中國躍升至31。世銀目前已暫停發表相關排名。

面對操縱數據、偏袒中國的指控，格奧爾基耶娃作為IMF總裁的地位受到動搖。《金融時報》引述知情人士稱，IMF執行董事會的24名成員分為兩大陣營，當中IMF的兩個最大股東美國和日本，希望撤換來自保加利亞的格奧爾基耶娃，呼籲進行強有力的審查。來自德國、法國、意大利和英國的歐洲陣營則傾向維持其職位，與中國和俄羅斯立場一致。

耶倫：指控不能成換領袖理由

格奧爾基耶娃一再否認曾向任何人施壓，要求他們改變報告，她說只是曾三次提醒下屬要查核清楚，確保內容準確。IMF執行董事會就事件召開了8次會議，當中包括與WilmerHale律師事務所及格奧爾基耶娃的兩次廣泛會議。經過連日的馬拉松式會議，IMF執董會議決讓格奧爾基耶娃完成任期。IMF的聲明稱，執董會認為審查過程未發現確鑿證據，證明格奧爾基耶娃在《2018年營商環境報告》扮演不當的角色，在查看所有證據後，執董會「充份信任」格奧爾基耶娃的領導能力及其繼續有效履行職責的能力，相信格奧爾基耶娃可維持IMF的最高治理標準及誠信。

美國財長耶倫周一致電格奧爾基耶娃，聲言WilmerHale的報告「提出了合理的問題和擔憂」，但指控缺乏直接證據，不能成為IMF撤換領袖的理由。耶倫表示，美國財政部將「密切跟進、監察、評估任何新發現」，指事件突顯各成員國有必要維護世銀和IMF的操守​​。

諾獎得主：換人計劃為「政變」

諾貝爾經濟學獎得主、世銀前首席經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）將撤換格奧爾基耶娃的計劃形容為「政變」（coup），並將WilmerHale的報告形容為「惡意攻擊」（hatchet job）。IMF一名部門前主管向《金融時報》稱，IMF執行董事會內部對格奧爾基耶娃的去留公開對立，已削弱格奧爾基耶娃的領導能力。即使她度過這次危機，也難以長期有效領導IMF。

（綜合報道）

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