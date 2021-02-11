李澤楷旗下金融科技公司 擬併購以SPAC方式上市

傳借殼Provident Acquisition Corp.

據彭博引述消息指出，這筆交易可能包括機構投資者透過私募基金進行大約1億美元投資。目前雙方正進行進一步的談判，可能在今年底前公布詳情。

Hyphen是一家利用科技，協助用戶尋找合適信用卡、個人貸款和其他金融產品的金融科技公司，旗下品牌包括MoneyHero等。而Provident是一家針對東南亞初創企業的投資基金，今年1月於美國上市集資2.3億美元（17.9億港元）。

另外，外電引述消息稱，內地電動車初創企業零跑汽車（Leapmotor）擬赴港上市，集資至少10億美元，最快明年上市。內媒引述零跑回應指消息不實。彭博表示，零跑於今年8月曾宣布一輪達45億元人民幣的融資，其中30億元人民幣由杭州市政府的一個單位出資。據公司微信帳號顯示，公司於今年9月收到8754張預訂訂單，交付了4095輛車，較去年同期大增5倍。