經濟

深圳在港發債超購2.5倍

【明報專訊】深圳市人民政府在港發行50億元離岸人民幣債券，昨日在聯交所舉行上市敲鑼儀式，據指今次發債獲8個不同國家及地區的投資者認購，涉及認購金額約174億元，相當於獲約2.5倍超額認購。特首林鄭月娥表示，是次不單是內地市政府首次在港發債，亦是內地市政府首次在境外發債，是推動人民幣國際化的重要里程碑。

林鄭：內地市政府首境外發債 助人幣國際化

據資料顯示，深圳市政府今次發行債券期限分為兩年、三年及五年，本金總額分別為11億元、15億元及24億元，其中三年期和五年期屬綠色債券，最終票面利率分別為2.6%、2.7%及2.9%，認購額為174億元，有2.48倍超額認購。今次發債所得資金，將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通及水治理等項目。

林鄭月娥表示，是次發債能協助內地共建生態文明建設及綠色發展，提高本港作為大灣區綠色金融中心地位，發揮通往內地門戶的策略性角色，聯通國內外綠色資金流動，助本港成為發行綠色產品的首選平台。

港交所（0388）主席史美倫表示，香港金融市場擁有良好的法治、國際認可的監管機制，亦得到中央信任，可以為內地經濟提供巨額的國際資金，在互聯互通、人民幣國際化等方面擔當內地的「試驗田」。人民銀行副行長潘功勝稱，是次在港發債將進一步擴大內地債券市場對外開放水平、拓寬地方政府融資渠道、豐富香港人民幣產品，有助提升大灣區金融市場一體化水平。

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