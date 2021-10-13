經濟

9月內地汽車銷售跌兩成 中汽協︰受制晶片短缺國際物流成本漲

【明報專訊】汽車供應鏈不但持續受「缺芯」問題困擾，近期亦受其他生產因素影響。據中汽協最新市場報告指出，晶片短缺、國際物流成本高漲、生產受限電等因素影響下，9月內地汽車銷售按年跌近兩成，並預計相關問題持續影響第四季供給端，全年銷售或不如預期。乘聯會同日亦指出，低水平的庫存不利車企銷售，令車企損失大量訂單和銷售士氣受損。

明報記者 陳麗歡

據中汽協指出，9月全國汽車總銷售按年跌19.6%，達206.7萬輛，是自5月以來連續5個月錄得按年跌幅。當中，乘用車銷售按年跌16.5%至175.1萬輛，商用車按年跌33.6%至31.7萬輛。中汽協表示，期內晶片供應略有緩解，但仍不能滿足生產需求。另外，由於去年基數較高，同時全國於多個省份實施有序用電政策對行業造成一定影響。中汽協又表示，國際物流成本較高，製造業供需兩端放緩，行內仍持續受缺芯影響，因此運行壓力仍然很大。

中汽協︰全年銷售或不如預期

中汽協展望第四季晶片整體供應預期較第三季好，汽車消費需求仍然穩定；惟晶片供應仍然短缺，各地的限電政策增加供應風險，相關的電費上漲和原材料價格持續高企，加大企業壓力。乘聯會則指出，首9個月汽車渠道庫存相對減少84萬輛，較去年同期去庫存的22萬輛水平大幅提升，晶片短缺影響生產節奏的問題逐步顯現，伴隨庫存大幅降低，出現部分暢銷車型無車可提，折扣回收，銷售政策考核指標趨向寬鬆化等現象，部分合資企業損失大量訂單，以致令銷售士氣受損，亦令自主和新能源企業留出「窗口期」。

乘聯會：庫存降 部分合資企業失訂單

早前吉利（0175）、長城汽車（2333）等車企公布9月數據顯示，銷量均按年錄雙位數下跌，其中吉利歸咎生產問題。瑞信昨表示對第四季各車股表現持保守態度，主要擔心宏觀經濟及流動性，投資者擔心中國房地產行業降溫帶來的潛在金融行業風險。該行建議投資者選擇汽車經銷商領域的防禦性股票。該行最新建議投資順序為中升控股（0881）、永達汽車（3669）、東風汽車（0489）、廣汽（2238）、長城汽車、比亞迪（1211）、吉利等。中升及永達昨股價均逆市升逾1%。

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