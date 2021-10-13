周大福港澳同店銷售 上季增長達58%

【明報專訊】珠寶首飾股周大福（1929）昨日收市後公布截至今年9月底止第二財季營運數據，港澳及其他市場受惠本地消費需求平穩及低基數效應，期內同店銷售按年增長57.7%，當中單計香港地區同店銷售增長35.1%，澳門因內地遊客消費帶動，同店銷售增長超過兩倍，惟期內整體港澳及內地同店銷售增長均按季放緩。
受惠本地消費平穩及低基數效應
周大福股價昨日升1.48%，收報16.44元。集團內地業務於第二財季在穩定的消費氣氛支持下，同店銷售按年增長23%，惟連續兩季增速放緩，同店銷量按年增長為22.7%。
周大福在第二財季整體零售值按年增長為55.8%，當中港澳及其他市場零售值按年增長為38.5%，佔集團整體零售值10.1%；內地零售值按年增長為58%，佔集團整體零售值89.9%。
目標2025財年零售點增至逾7000個
集團目標在2025財年將零售點增至逾7000個。截至今年9月底他第二季，周大福已共有5214個零售點，當中季內在港澳及其他市場淨關閉3個「周大福珠寶」品牌零售點，同時在其他市場增設1個零售點；在內地方面，扣除同期關閉的零售點，期內淨開設366個零售點，包括新增385個「周大福珠寶」零售點，當中2家為直營店及383 個加盟店。於第二季末，內地有近七成的「周大福珠寶」零售點以加盟模式經營。