周大福港澳同店銷售 上季增長達58%

受惠本地消費平穩及低基數效應

周大福股價昨日升1.48%，收報16.44元。集團內地業務於第二財季在穩定的消費氣氛支持下，同店銷售按年增長23%，惟連續兩季增速放緩，同店銷量按年增長為22.7%。

周大福在第二財季整體零售值按年增長為55.8%，當中港澳及其他市場零售值按年增長為38.5%，佔集團整體零售值10.1%；內地零售值按年增長為58%，佔集團整體零售值89.9%。

目標2025財年零售點增至逾7000個

集團目標在2025財年將零售點增至逾7000個。截至今年9月底他第二季，周大福已共有5214個零售點，當中季內在港澳及其他市場淨關閉3個「周大福珠寶」品牌零售點，同時在其他市場增設1個零售點；在內地方面，扣除同期關閉的零售點，期內淨開設366個零售點，包括新增385個「周大福珠寶」零售點，當中2家為直營店及383 個加盟店。於第二季末，內地有近七成的「周大福珠寶」零售點以加盟模式經營。