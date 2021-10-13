內媒：螞蟻沽清財新傳媒股份 逐步退出傳媒投資

翻查資料顯示，財新此前曾透過A、B、C、D輪融資，先後引入浙數文化（滬：600633）、騰訊（0700）、私募基金CMC資本及螞蟻等外部投資者。截至現時，螞蟻和浙數文化已不在其股東名單，而騰訊仍透過深圳利通產業投資基金，持有小部分財新股份。

發改委擬禁非公有資本辦傳媒

發改委上周五（8日）公布一份徵求意見稿，擬禁止非公有資本展開新聞傳媒相關業務，例如不得從事新聞採編播發業務、不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位等。

彭博此前有報道認為，相關新規將會進一步削弱非公有資本在媒體業務的影響力，當中馬雲的「傳媒帝國」去向將備受關注。除了上述媒體以外，阿里亦有投資香港的《南華早報》、上海第一財經，以及微博（美：WB）。

螞蟻以外，阿里創投上月將旗下約9364.79萬股芒果超媒進行協議轉讓，此後不再持有公司股票；此舉獲市場解讀成為阿里退出傳媒圈的第一步。翻查資料顯示，阿里在2020年12月斥資約62億元（人民幣‧下同）入股芒果超媒，成為其第二大股東；自消息公布當天，阿里持股帳面虧損37.6％，折合虧損約23.34億元。