彭博：市監局擬擴反壟斷規模 調查員增逾兩倍

研放權地方機構查反壟斷案件

據報，招聘計劃擬於10月底落實，惟市監局對報道未有回應。

據報道，市監局目前主要分為「反壟斷調查」、「市場競爭」和「併購監管」三大部門，當局擬將當中反壟斷調查人員由40多人增至100人，再於5年內增至150人。當局正逐步加大對私人企業的監管，尤其是受市場關注的科技公司，覆蓋範圍橫跨外送平台至電商和社交媒體。另有消息稱，當局正考慮由市監局現任副局長甘霖領導總局；而目前負責反壟斷部門的吳振國將負責新的調查局。

事實上，早於今年4月、在阿里遭罰182.28億元人民幣後，已有傳中央擬擴大市監局反壟斷總局規模，增聘更多人手以調查更多反壟斷案件。當時市監局約有20至30名員工負責反壟斷調查，擬以規模擴張至40人，並將從其他部門調派人手。除此以外，市監局亦有意增加對反壟斷調查的財政預算及調查項目數量，同時下放部分權力予地方政府機構，讓其有權審查反壟斷案件。