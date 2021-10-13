經濟

中紀委巡查一行兩會等21金融機構 《華爾街日報》：調查國企與恒大滴滴螞蟻交易

【明報專訊】內地捲起的監管風暴，正向金融甚至監管機構蔓延。中紀委近日公布，進駐包括中證監、銀保監、人行等多家監管機構、滬深交易所、國有銀行及保險等21家金融機構（見表）巡查，為期兩個月，當中16家更是昨日一口氣對外公布。據《華爾街日報》報道，今次巡查是在國家主席習近平指示下進行，重點針對銀行、保險、金融業監管機構調查，查找工作是否有疏忽或與被監管對象過於親密，其中包括近期「重點監管對象」恒大 （3333） 、滴滴（美︰DIDI）及螞蟻，報道更指出，被巡查的機構實際多達25家。

明報記者 陳偉燊

雖然傳出中央派員巡查多家金融機構，但內銀及保險股昨日股價多未見太大波動，當中除農行（1288）微跌0.37%外，中行（3988）、建行（0939）及工行（1398）股價均見微升；內險股方面，中國人壽（2628）跌0.73%，人保（1339）微升0.4%。

為期兩個月 歡迎各界舉報

中紀委自10月10日開始陸續宣布進駐21間國營金融及監管機構巡查，當中包括五大國有銀行、四大國營資產管理公司、兩大證券交易所、兩大國營保險公司、兩家政策銀行等，召開巡視黨委工作動員會。根據新聞稿，巡視組將在有關機構工作約兩個月，受理信訪至12月15日。受理來信、來電及來訪的重點，是關於違反政治、組織、廉潔、群眾、工作和生活紀律等方面的舉報和反映。

《華爾街日報》就引述消息人士報道，今次中紀委大規模巡查是應習近平要求進行，當中重點調查國有銀行、投資基金和金融監管機構等，是否對民營企業變得「過於友好（too chummy）」，特別是幾家近月備受監管機構打擊的企業，包括深陷負債危機的恒大、滴滴及阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團。據報，恒大主要貸款方之一的中信集團亦是受查機構之一，該公司未作回應。

重點查投資是否對國家有利

報道提到，是次審查由中國最高反腐機構牽頭，涉及25家機構，並提到中紀委正在審查這些機構的貸款、投資和監管記錄檔案，並引述知情人士稱，審查其中一個關鍵問題是當中涉及的投資，到底是對國家有利，抑或只有少數個人獲益。知情人士稱，這些被懷疑不正當交易的企業或受正式調查，隨後還可能被起訴。

永裕證券研究部總經理謝明光表示：「在傳出內地監管機構巡視及跟進金融機構與恒大、滴滴及螞蟻集團的關係後，影響到昨天市場氣氛，但是因為內地金融或內銀股佔大市指數比重不及科網股，未致影響大市太大。」此前包括內銀等金融類股份股價表現本已呆滯，這與該等機構可能涉足內房貸款，甚至保險機構可能涉足與內房相關的表外金融產品有關。

相關字詞﹕中紀委 永裕證券董事總經理謝明光 螞蟻 滴滴 恒大 習近平

上 / 下一篇新聞

彭博：市監局擬擴反壟斷規模 調查員增逾兩倍
彭博：市監局擬擴反壟斷規模 調查員增逾兩倍
內媒：螞蟻沽清財新傳媒股份 逐步退出傳媒投資
內媒：螞蟻沽清財新傳媒股份 逐步退出傳媒投資
ATM回吐 恒指失25000關
ATM回吐 恒指失25000關
恒生前一姐鄭慧敏病逝 周五舉行安息禮拜
恒生前一姐鄭慧敏病逝 周五舉行安息禮拜
受惠第二期消費券 一田百貨生意增13%
受惠第二期消費券 一田百貨生意增13%
IMF下調全球經濟增長預測 指各國疫苗接種進度差異大 阻復蘇
IMF下調全球經濟增長預測 指各國疫苗接種進度差異大 阻復蘇
大華銀行料港GDP增長6.7%
大華銀行料港GDP增長6.7%
周大福港澳同店銷售 上季增長達58%
周大福港澳同店銷售 上季增長達58%
9月內地汽車銷售跌兩成 中汽協︰受制晶片短缺國際物流成本漲
9月內地汽車銷售跌兩成 中汽協︰受制晶片短缺國際物流成本漲
德勤看好汽車半導體 料增速達14.3%
德勤看好汽車半導體 料增速達14.3%
深圳在港發債超購2.5倍
深圳在港發債超購2.5倍
李澤楷旗下金融科技公司 擬併購以SPAC方式上市
李澤楷旗下金融科技公司 擬併購以SPAC方式上市
IMF總裁獲歐支持 避下台危機 執董會：未發現確鑿證據有施壓 議決完成任期
IMF總裁獲歐支持 避下台危機 執董會：未發現確鑿證據有施壓 議決完成任期
聯儲局副主席鞏固「收水」預期 美股早段窄幅上落
聯儲局副主席鞏固「收水」預期 美股早段窄幅上落
上月內地銷量破5萬輛 Tesla早段升2%
上月內地銷量破5萬輛 Tesla早段升2%
張兆聰：中國倘重啟經濟利旅遊 華住同程可再升
張兆聰：中國倘重啟經濟利旅遊 華住同程可再升
技術取勝：天工或4.5至5元整固
技術取勝：天工或4.5至5元整固
郭炳江學「整餅」與基層過中秋節
郭炳江學「整餅」與基層過中秋節
啟勝伙Mastercard推信用卡交管理費
啟勝伙Mastercard推信用卡交管理費
劉思明：消費股整體軟 普拉達轉穩可吼
劉思明：消費股整體軟 普拉達轉穩可吼
周顯：明日大嶼不能說的意圖
周顯：明日大嶼不能說的意圖
湯文亮：駱主任真了解劏房之謎？
湯文亮：駱主任真了解劏房之謎？
盧楚仁：能源價升 利加幣挫日圓歐元
盧楚仁：能源價升 利加幣挫日圓歐元
星凱‧堤岸收2.2萬票 周六首輪推536伙 折實均呎逾2萬 洪水橋#LYOS下周上樓書
星凱‧堤岸收2.2萬票 周六首輪推536伙 折實均呎逾2萬 洪水橋#LYOS下周上樓書
上月住宅DSD稅收逾11.5億 近兩年新高
上月住宅DSD稅收逾11.5億 近兩年新高
話你知：洪水橋新盤寓意「Live Your Own Style」
話你知：洪水橋新盤寓意「Live Your Own Style」
瑧譽累沽11幢洋房吸金14.5億 最貴1.77億
瑧譽累沽11幢洋房吸金14.5億 最貴1.77億
貿發局1.8億沽山頂兩單位
貿發局1.8億沽山頂兩單位
共享工作間Signature落戶海濱匯 樓面5萬呎
共享工作間Signature落戶海濱匯 樓面5萬呎
安本資管Ben Sheehan：幣策不明朗 多元化投資組合減風險
安本資管Ben Sheehan：幣策不明朗 多元化投資組合減風險