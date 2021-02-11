經濟

香港地產

電子煙生產商斥1.56億 購觀塘道368號頂層

【明報專訊】雖然疫情下商廈物業市道備受影響，但億京近日拆售的觀塘道368號商廈項目，錄多宗大額成交，其中中國波頓集團（3318）以1.56335億元購入項目頂層單位，並擬作該集團香港總部。

中國波頓集團昨公布，該公司以1.56335億元，購入觀塘道368號頂層連天台物業，實用6869方呎，連1025方呎天台，實呎22,759元。該公告指，物業將成為該集團於香港的總部，而今次購入之物業，將連項目冠名權。中國波頓集團主要於中國從事貿易、製造及銷售提取物、香精及香料業務，並自2016年起進入電子煙及與電子煙相關產品市場。

泰航放售統一中心在港辦事處

疫情下不少航空公司亦需放售持有物業套現。高力資本市場及投資服務部行政董事翟聰指出，金鐘統一中心24樓A室及中環環球大廈環球商場1樓122至124號舖，現以要約形式出售，前者面積約5147方呎，以交吉形式出售，後者則為三個相連商舖，面積約1101方尺，以現况連租約出售。資料顯示，上述物業全由泰航持有，該公司於1981年以合共約4816萬元購入該批物業，其中統一中心24樓A室，更為泰航現時在港辦事處。

此外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，觀塘鴻圖道22號俊匯中心低層全層，連同10個停車位及2個廣告位，現連租約放售，單位面積約11,382方呎，意向價約1.4億元，呎價約1.23萬元。

相關字詞﹕泰航 環球大廈 統一中心 俊匯中心 中國波頓集團 觀塘道368號

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