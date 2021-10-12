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培新12.4億購大坑道雅居 擬重建作長線收租

【明報專訊】傳統豪宅地段獲財團垂青，收購舊樓起家的培新集團，上月大手購入跑馬地項目，擬重建後作長線收租。土地註冊處顯示，跑馬地大坑道341至343號雅居，上月以近12.4億元獲TH PROPERTIES LIMITED購入，該公司地址位於中環南華大廈，為培新集團總部。項目佔地約1.8萬方呎，以現樓面積約1.8萬方呎計，呎價約6.9萬元。培新集團總監吳美綺證實由集團購入該項目，並指待項目租約完結後，便進行重建，日後作長線收租。

美孚新邨3房「送契樓」868萬沽

另外，大型屋苑缺乏盤源，有買家入市另類盤。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月首十日暫錄約5宗成交，平均實呎13,759元，其中美孚新邨百老匯街58號極高層單位，3房間隔，實用面積791方呎，望內街景，屬「送契樓」，成交價868萬元，實呎10,973元，低市價水平。原業主1996年7月獲以「送贈契」形式得到業權，持貨至今約25年。

凱旋門自製相連戶連車位5900萬易手

九龍站凱旋門剛錄罕見自製相連戶成交。利嘉閣分行高級聯席董事黃英豪表示，凱旋門朝日閣低層自製相連單位，實用面積共約932方呎，設約990呎平台及連車位，以5,900萬元易手，實呎63,305元，原業主2008年5月以共約2,600萬元買入，帳面獲利約3,300萬元或1.3倍。

康蕙花園2房908萬沽 屋苑同類新高

鰂魚涌康蕙花園錄2房同類新高價成交。利嘉閣地產分行高級經理吳玉蘭表示，康蕙花園2座高層E室，實用面積423方呎，2房間隔，望海景，以908萬元沽出，實呎21,466元，成交價創屋苑2房同類新高。原業主2018年8月約796.8萬元購入，帳面獲利約111.2萬元或14%。

有買家憧憬施政報告提出打造「北部都會區」入市元朗屋苑。美聯助理區域經理張國成表示，元朗朗屏8號3座低層A室，實用面積610方呎3房戶，望園景，買家為區內換樓客，早於施政報告公布前已睇樓，買賣雙方新近於零議價下，以960萬元成交、實呎15,738元。原業主2016年12月以約749.1萬元購入，帳面賺210.9萬元或28%。

相關字詞﹕朗屏8號 康蕙花園 凱旋門 美孚新邨 雅居 培新

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