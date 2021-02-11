經濟

香港地產

藝里坊兩期累沽440伙 套現36億

【明報專訊】部署今季推出港島堅道73號全新精品式住宅的恒地（0012），同系已屆現樓的港島西區藝里坊‧2 號，昨日向傳媒開放主題式會所Club Glamp。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，藝里坊‧2 號會所以「至潮露營 Glamping」為主題，室內連園林總面積共約5422方呎。

2期會所首度曝光 採露營為主題

韓家輝續指，單位總數264伙的藝里坊‧2號，去年推出至今累售250伙、套現19.3億元；而同系藝里坊‧1號，2018年推出至今累售190伙、套現16.7億元，即兩項目共售約440伙、套現總額36億元。

另綜合市場資訊，10月迄今整體一手成交錄約300宗，其中新界一手洋房仍具承接力；華懋青山公路已屆現樓的琨崙，售出海翡翠獨立屋1號，成交價5300萬元（連雙車位）；以洋房實用面積2788方呎計（連1038方呎花園）、實呎19,010元。

長實（1113）沙田名日‧九肚山以3038萬元售出10號屋，以實用面積905方呎計（連花園427方呎）、實呎33569元，呎價創項目新高。信置（0083）、會德豐和嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，昨售出3伙；其中兩伙同屬實用面積331方呎、位處1B座中低層的1房戶，成交價877.9萬及900.9萬元、實呎2.65萬及2.72萬元。另嘉華大埔白石角嘉熙，亦以1137.3萬元售出第8座18樓E室，實用面積595方呎3房戶、實呎19,114元。

相關字詞﹕嘉熙 維港滙III 名日‧九肚山 琨崙 藝里坊‧2 號

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