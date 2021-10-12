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經濟
2021年10月12日星期二
技術取勝
投資策略
恒指漲487點 50天線再現阻力 美團罰款較預期少 科指3日彈9%
螞蟻註冊資本1年增近半 料應監管要求
聯想最多瀉逾17% 3年最傷
渣打大灣區營商指數首跌 今季恐續下行
恒大和生圍項目傳減價求售 市場反應淡
吉利9月汽車銷量按年跌18%
國美與黃光裕簽協議 代管5業務平台 最多收28億人幣 可優先收購三成股權
「中國版IG」小紅書 擬棄美赴港上市
信保局：銀行對出口信用擔保計劃反應正面
舜宇手機鏡頭出貨連跌4個月 9月再跌兩成
華夏文化大股東申報停牌前買賣 淨沽出0.74％
稅貸大混戰 年息最低1.22厘 東亞星展劈息逾三成吸客
ASM太平洋收購美汽車鏡頭公司 未披露作價
紐油突破82美元 7年新高 美上周增5新油井 連續5周增加
G7擬定央行數字貨幣草案 料抗衡數字人民幣
棉花價創10年高 服裝業醞釀加價
張兆聰：科技內險強勢 眾安落後可冷吼
曾國平：美國通脹——又不是1970年代
劉宇亮：科指強勢反彈 醫藥電商看俏
薛偉傑：申科創板上市8日告吹 聯想融資不成反失分
技術取勝：龍源電力或下試13.5元
何民傑：港鐵這座大山 將愈來愈大
任澤平自爆早勸恒大降負債
阿里創業比賽添大灣區元素
劉思明：港股挾淡倉味濃 車股比亞迪看俏
周顯：北部都會區 吹水居多
湯文亮：是日特首介紹：北部都會區
海茵莊園實用200呎起 細絕將軍澳 最快下周上樓書開示位 料本月開售
星凱‧堤岸最快周六首輪開售 料逾500伙
藝里坊兩期累沽440伙 套現36億
培新12.4億購大坑道雅居 擬重建作長線收租
電子煙生產商斥1.56億 購觀塘道368號頂層
技術取勝：龍源電力或下試13.5元
【明報專訊】京信通信2.3元阻力較大（圖）
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