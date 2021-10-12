薛偉傑：申科創板上市8日告吹 聯想融資不成反失分

對於撤回在科創板上市的原因，聯想說得很委婉，但一般相信，欠缺核心技術、科創含量不高是其中一個主要原因；加上其智能手機業務長期低迷，主要收入還是倚靠個人電腦，看不到新亮點、部分高級管理層的表現未如理想，但薪酬卻是天價水平，恐怕都是致命傷。

聯想在10月10日發表的公告聲稱，撤回在科創板上市，是考慮到公司業務規模及複雜程度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，也是審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情况後作出的決定。

欠缺核心技術 科創性質不夠強

坦白說，上述幾句解釋說得不痛不癢，實在很難「收貨」。內地媒體的分析認為，聯想集團最大的弱點是欠缺核心技術，科創性質不夠強。

根據國家知識產權局的數據，華為2020年在內地獲得的發明專利達到6393項，排名第一。而聯想同年獲得的發明專利則只有1166項，不但與華為相距甚遠，甚至還不如小米的1337項。

至於研發開支與營收的比例，華為在2018年、2019年和2020年分別高達14.1%、15.3%和15.9%。小米集團的同一數據，則分別是3.30%、3.64%和3.76%；但聯想招股書顯示，在2018至2020這3個財政年度，研發開支與營收比例分別為2.48%、2.63%、2.39%，比小米還要低大約1個百分點。

若再追溯2015、2016、2017這3個財政年度，聯想的研發開支與營收比例分別為3.32%、3.16%、2.81%。可以看到，聯想集團的研發開支與營收比例近幾年其實呈現下降的趨勢。據內地媒體所說，內地科創板公司2020年的研發開支與營收比例的中位數為9%。換句話說，聯想這個數據，是遠遠低於已經在科創板上市的公司。

聯想集團的主營業務仍然是個人電腦（PC），在2020財年的營收佔比接近80%，而數據中心設備業務則為10.42%。

可是，在處理器、圖像晶片、主記憶體（DRAM）、硬碟、作業系統及辦公室軟件方面，它都需要向外採購，而且極度倚賴外國供應商。而聯想自稱擁有的核心技術，則主要是電池和電源管理、散熱、智能天線、柔性轉軸、音頻視頻輸出等。這樣的科技實力，實在有些差強人意，與其每年大約3500億元人民幣的營收規模並不對稱（2020財年營收為4116.20億元人民幣），更加無法和公眾眼中的核心技術對接。

研發開支比例近年呈下降趨勢

當然，聯想的科創辦上市申請在9月30日已獲上交所受理，相信該公司在累積研發投入、研發人員佔比、形成主營業務收入的發明專利等多項數據方面，已經符合了科創板的最低要求。

但是，合格並不等於令人滿意。公眾和投資者對於聯想集團在核心技術方面存在質疑，並抱有更多期待，的確是事實。

而內地科創板亦曾聲言，是堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業這個定位。

此外，聯想曾在2008年1月以1億美元賣掉其手機業務「聯想移動」。但在2009年11月，又用2億美元將聯想移動買回來。一來一回之間，不但浪費了1億美元，也耽誤了幾近兩年時間，更錯過了在北京奧運的宣傳機會。

之後，聯想還用了高達29億美元來購入摩托羅拉的智能手機業務。可是，聯想的智能手機業務僅僅在短暫的「中華酷聯」年代曾經擠身在內地市場前四名，之後排名不斷下跌和陷入虧蝕。

楊元慶天價薪酬早惹爭議

據內地媒體報道，到了2017年，聯想手機在內地的銷量只有179萬部，市佔率僅為0.4%。這也令外界非常質疑聯想董事長兼CEO楊元慶的判斷和管理能力。

根據聯想2020年度財報，楊元慶的薪酬高達2616.6萬美元（約1.69億元人民幣），比騰訊（0700）董事會主席兼首席執行官馬化騰2020年接近5900萬元人民幣的總薪酬，還要高出大約1.1億元人民幣。試問如何令人信服？更不要說集團創辦人柳傳志幾度退休後再復出，薪酬亦非小數目。這些都令外界有所質疑。

說到底，聯想和其保薦人中金今次倘若真的是「主動撤回」在科創板上市的申請，恐怕他們亦心知肚明，勉強推進下去也未必有好成績。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]