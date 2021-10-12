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曾國平 財經論語

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曾國平：美國通脹——又不是1970年代

【明報專訊】大約15年前，金融危機仍未出現，通脹是當時經濟學界一個流行的研究題目。

歷史學中有一名為輝格史 (Whig history)的概念，源自英國輝格主義，意思是將歷史解讀成一個由壞到好、由落後到繁榮、由黑暗到光明的過程。想當年的通脹研究，甚有輝格歷史的意味，先描述美國1970年代通脹如何失控達雙位數字，再歌頌1980年代中期以後一大段低通脹的平穩時光。其中一個主流解釋，就是聯儲局在前期做錯了，從慘痛中汲取教訓後，貨幣政策從此走上正軌，由大通脹時期（Great Inflation）進入大溫和時期（Great Moderation）的佳境，大團圓結局。

當2008年大衰退（Great Recession）爆發，大溫和時期畫上句號，經濟學者紛紛走去研究金融災難，這套輝格宏觀實證史學就暫時退居二線了。

美國人稱讚 只能信五成

是的，這又Great那又Great，美式英語總是帶點浮誇。Make America Great Again那句口號，反映的不是那位前總統的個人品味，而是舉國上下不分立場的行文風格，事無大小都要Excellent要Wonderful要Marvelous要Fantastic。記得有次要寫什麼推薦信，用decent一字形容某學生的學術能力，同事問我為何有所保留，我說這個字已經很正面了。他說這樣不行，要用Amazing之類的字才妥當，否則學生前途就要盡毁了。

與美國人打交道，對方稱讚你什麼都好，信五成就夠了。

隨着通脹升溫，1970年代的經驗再次成為熱門話題。相隔半世紀，兩個時代有不少相似之處，déjà vu（法文，似曾相識之意）得有點詭異。那些年，流行講Cost-push Inflation（成本推動型通貨膨脹），工會造成加薪壓力又好，石油危機增加成本又好，總之就是聯儲局管不了的東西。

這陣子，流行講疫情造成通脹短暫上升，從耐用品到食物，只要依賴全球供應鏈的都幾乎無一倖免，聯儲局也說這是他們管不了的東西。成本推動通脹，一般認為是當年錯得離譜的觀點，直接導致貨幣政策走上歪路，讓通脹一飛冲天。通脹只是過眼雲煙的看法，不知道將來的經濟學者會如何看？

聯儲局搞錯對象 70年代鑄大錯

cost-push inflation對照的是demand-pull inflation（需求推動型通貨膨脹）。為何一個是推一個是拉？這就是英語形象化的思維了。貨品價格，由人工原材料開始，層層累積，到最後由消費者付鈔，就如一個由下而上的過程。成本的通脹壓力，從下推上去，需求帶動的過熱氣氛，就是在上面將價格拉起來了。1970年代聯儲局，太留意下面的推動，忽略了上面的拉扯，搞錯對象，因而鑄成大錯。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]

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