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G7擬定央行數字貨幣草案 料抗衡數字人民幣

【明報專訊】日本共同社引述外交消息人士透露，七國集團（G7）財長及央行行長已擬定央行數字貨幣（CBDC）相關的首個共同原則草案，並將於周三在美國召開的G7財長會議正式批准，預料與中國人民銀行的數字人民幣抗衡。比特幣昨晚維持強勢，升穿5.7萬美元關口，是5月以來首次。  

共同社稱，該原則草案指出，新冠疫情導致數字結算的普及加快，並認為數字貨幣將來可能成為央行的重要手段，提出防止濫用進行洗錢以及與現金及民間結算業務共存等方針。對於數字貨幣的發行國，G7要求對處理個人信息等「保持透明度」。中國已啟動數字人民幣試驗，爭取在明年2月的北京冬奧使用。

此外，投資者押注聯儲局在非農職位增長比預期差的情况下仍會在11月的議息會議上宣布「收水」，而日本央行則維持寬鬆政策不變，兩者政策將分道揚鑣。日圓兌美元昨跌至113，是2018年12月以來低位。每百日圓兌港元處於6.9水平。美國10年期國債孳息率上周五升穿1.6厘，但由於昨天是美國的哥倫布日聯邦假期，債市休息。美股則繼續開市，油價向上推動能源股上漲，美股3大指數早段上漲，道指升約200點。

日圓兌美元見113 近3年低位

分析師指出，除了受日本央行政策拖累，日圓也因為油價持續上漲而受壓。日本作為石油淨進口國，使日圓偏軟，卻有助提振日本出口，加上日本首相岸田文雄稱暫不上調資本利得稅，帶動日經指數周一連續第3天上漲。此外，英鎊隔夜指數掉期顯示，貨幣市場預計英倫銀行將在12月的政策會議，宣布將關鍵利率由目前的0.1厘升至0.25厘。英國10年期國債孳息率高見1.22厘，為2019年5月以來高位。英鎊兌美元升至1.3674，為兩周高位。

（綜合報道）

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