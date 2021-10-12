紐油突破82美元 7年新高 美上周增5新油井 連續5周增加

道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，油價今年升幅拋離銅價，兩者差距可望創2002年以來最大。與此同時，油價的升勢也超越原材料指數，兩者的升幅差距可望創逾10年之最。受油價上漲刺激，美國上周增加了5個新的原油鑽井，是連續第5周增加。產量增長主要來自私人營運商，而非上市油企。

美國先鋒自然資源（Pioneer Natural Resources）（美：PXD）及西方石油公司（Occidental Petroleum）（美：OXY）等油企面臨股東施壓，阻止它們增產，以減少對環境的破壞，並增加向股東返還資金。部分交易員預期，能源企業投資減少，將繼續支撐油價。

股東環保原因阻油企增產

能源供應短缺，限制各地的工廠生產，導致通脹向上，令企業及消費者面對更高的開支。市場人士近期對消費者物價指數（CPI）上漲及美國國債孳息率攀升的擔憂，引發了美股波動。 雖然美國天然氣價格在10月5日觸及13年高位後 ，回落近一成，但若今冬氣溫較往常寒冷，仍會令天然氣價格再次攀升，令更多發電廠改以原油發電。部分交易員押注，能源企業的股東為環保施壓，長遠將導致化石燃料短缺。

德國明年關閉所有核電站

在印度，由於煤炭短缺，部分地區面臨停電。中國則下令本土礦場提高煤炭產量。雖然面對能源供應不足，德國仍堅持在明年關閉餘下的核電站，成為首個全面放棄核能的西方工業大國。按照計劃，德國也將於2038年前關閉所有煤電廠，並在2050年前放棄使用天然氣。此外，計劃放棄或縮減核能的還有瑞士、比利時和西班牙。

分析：太快淘汰化石燃料帶來風險

不過捷克工業部昨表示，與法國、芬蘭等歐洲國家推動將核能發展納入歐盟即將公布的可持續金融規則（sustainable finance rules）。分析認為，近期能源價格波動，反映太快淘汰化石燃料存在風險。標普500指數的能源板塊，是該指數今年表現最好的板塊，升幅達50%。

美銀（美：BAC）分析師預期，若需求激增，布蘭特原油價格今冬可望漲至每桶100美元。若油價進一步上漲，將為經濟帶來壓力，令聯儲局逐步收緊貨幣政策的計劃複雜化。

美國人力資源服務機構ADP指出，高於正常水平的油價，以及其他經濟瓶頸，將令聯儲局左右為難。

（綜合報道）

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