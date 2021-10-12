經濟

稅貸大混戰 年息最低1.22厘 東亞星展劈息逾三成吸客

【明報專訊】稅季殺到，銀行陸續推出稅貸冀搶佔市場，截至昨日已至少6家銀行推出，今年受惠低息環境，6行最低實際年利率均少於2厘（見表），暫以東亞銀行（0023）最低，符合指定條件下，稅貸實際年利率低見1.22厘，較該行去年稅貸最低實際年利率1.78厘低逾三成。星展今年稅貸最低年利率1.33厘，亦比去年最低2.01厘少逾三成。

明報記者 胡學能

已推稅貸的銀行包括中銀香港（2388）、東亞、花旗、星展、建行亞洲及眾安（ZA Bank）。其中，客戶倘成功向東亞申請80萬元或以上、還款期12個月的稅貸，不包括現金回贈的實際年利率低至1.33厘，已較去年該行稅貸不包括現金回贈的最低實際年利率1.78厘低25%。

6行推稅貸 最低年息均少於2厘

據了解，倘客戶經網上成功向東亞申請，可獲多達500元現金回贈，假設貸款額80萬元及還款期12個月計算，包括上述該筆500元回贈後的實際年利率，則更低至1.22厘，但實際年利率仍須視個別申請而定。

其他銀行方面，星展、花旗、中銀香港都要客戶成功獲貸款150萬元，才享該行最低年利率，星展、花旗還款期為12個月，最低分別1.33厘及1.38厘。中銀香港最低實際年利率為1.6厘，以一般客戶於優惠期內成功提取貸款150萬元、還款期24個月計算，並已包括手續費及符合指定條件，成功獲享700元現金回贈優惠。

建行亞洲及眾安的最低實際年利率分別為1.56厘及1.58厘，貸款額分別為10萬元至100萬元及至少20萬元，還款期分別為12個月、6個月至36個月，當中眾安用戶需於指定期間憑好友邀請碼成功申請該筆稅貸，才可做到1.58厘。

建行亞洲1.56厘門檻較「貼地」

若以打工仔普遍借稅貸20萬至40萬元而言，建行亞洲的實際年利率則較低，以還款期12個月計，實際年利率1.56厘，24個月則為1.62厘；部分銀行則要兩厘以上，星展相應還款期的稅貸實際年利率分別為2.01厘、2.08厘。中銀香港的實際年利率（不包括現金回贈），36個月或以下為2.18厘；東亞12個月及24個月的實際年利率（不包括現金回贈）分別為2.23厘及3.24厘。

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