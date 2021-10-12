信保局：銀行對出口信用擔保計劃反應正面

趙民忠表示，擔保額上限以5000萬元為上限，可讓企業借貸到約7000萬元的出口貸款，貸款規模可以涵蓋中型的出口商的需要。趙民志表示，信貸擔保直接保障出口商未能向銀行還款的情况，可增加銀行貸款的信心，有助中小企取得貸款。

擔保費擬訂貸款額0.4%至0.5%

相對大企業有營運數據、公司資產支持，銀行目前對中小企出口貸款仍有一定的擔憂。信保局現時設有信用保險產品，承保出口予海外買家但未能收回貨款的風險，趙民忠表示，出口信用保險賠償須合符保單條款，如果出現商業糾紛、出口商未做足要求等情况，保單可能未能賠付。目前貨運船期緊張，他指有中小企擔心買家因船期問題放棄貨物，向信保局查詢付貨前保險有所增加，產品可承保因轉售產生的價差損失。

除出口信貸擔保，信保局明年亦會為信用保險提供彈性賠償率安排，由現時九成賠償，增至六成至九成的選擇，保額同樣以500萬為限，出口商因此可提高貸款額。局方在今年底會將小營業額保單加入其網上自服務平台，明年會在網上推自訂信用限額保單。限額保單。