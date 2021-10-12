國美與黃光裕簽協議 代管5業務平台 最多收28億人幣 可優先收購三成股權

明報記者 陳偉燊

國美股價昨日升近9%，創一個月高位。根據公告，今次黃光裕委託國美管理的5個業務平台，包括從事食肆及零售管理的「國美家」、零售管理的「共享共建」、建材業務的「打扮家」、物流業務的「安迅物流」及私人酒窖及收藏品倉儲的「國美窖藏」。

股價昨升近9% 創1個月高位

今次管理協議為期三年，國美將按平台收入抽取1%至3.5%作服務費，第一年即2022年度服務費上限為8億元，2023年及2024年度則各設為10億元，另獲5個業務平台3%股權獎勵。以最高分成3.5%計，要取得最多28億元服務費，5個業務平台三年合計收入需達800億元；據演示資料顯示，倘5個業務平台在三年協議期間達到875億元收入目標，國美可獲額外7%股權獎勵（見表）。值得留意是，協議同時設有優先收購權條款，國美可在協議期內按5個平台估算市值折讓四至五成作為上限封頂價，收購最多成股權。惟這「優惠價」實際亦絕不便宜，據資料顯示，在2022年、2023年及2024年收購「封頂價」分別為740億元、1930億元及2780億元，遠超國美截至今年6月底止200億元現金水平。

黃光裕：內地反壟斷 予國美發展機會

黃光裕昨日出席記者會時表示，相信在內地目前執行反壟斷政策下，有望給予國美機會發展。集團首席財務官方巍則表示，今次交易有望為帶來過千億元的市值增量，避免線上、線下業務重覆，藉此降低成本10至15個百分點。他期望借助今次交易，增加國美家電供應鏈業務線上線下收入，將來在適當時候分拆業務上市。

值得留意的是，國美多年來與黃光裕存在不少關連交易，例如在今年4月就曾公布，以178.65億元向黃光裕旗下公司租賃北京及長沙三處物業，租金以發行新股支付，隨即導致股價急挫逾11%；另集團在2015年亦曾在宣布進軍電商後，突然以逾百億元代價向黃光裕收購大量三四線城市門店。