經濟

渣打大灣區營商指數首跌 今季恐續下行

【明報專訊】渣打與貿發局公布第三季的大灣區營商景氣指數（GBAI），經營活動現狀指數為52.7點（見圖），按季跌6點，為推出指數以來首次下跌，仍處於50點以上的擴張範圍。另外，預期指數亦跌1.4點至57.9點，因為調查在7月下旬至9月中旬進行，所以數據尚未充分反映恒大（3333）債務問題，以及近期「拉閘限電」的影響。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，內地缺電問題對製造業影響較大，指數在第四季有下行風險。

未反映恒大危機及限電影響

不過劉健恒認為，內地政府將鼓勵短期提升煤炭產量，並允許增加煤炭進口，因此較難預期指數會否在第四季再下跌。報告亦提及在預期指數中，「新訂單」、「生產」和「利潤」3項成分指數較高，表示區內企業對第四季預期依然樂觀，企業相信上升的成本可轉嫁最終買家，因此即使電力短缺持續整個第四季，仍有較大的緩衝承受生產中斷。

對於恒大債務問題，報告認為較難衡量影響，不過預期房地產會進一步疲弱、部分借款人更難獲得資金且成本會更高，令「固定資產投資」和「融資規模」兩項成分指數今後仍弱。

本季現狀指數自新冠病毒疫情後首跌，劉健恒指出主要是因為期內受內地疫情反彈影響，不過8個成分指數中，仍有6個處於50點以上，因此認為經濟並非持續放緩。報告指出，服務導向行業領域持續相對低迷，因此服務業比重較高的深圳，其城市營商現狀指數大幅下跌12.9點至50.2點。香港的指數為47.6點，為區內指數中最低和唯一處於50點以下的收縮範圍，劉健恒認為本港經濟以零售貿易為主，因此中港若不通關，本港復蘇的幅度仍將有限。

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