經濟

恒指漲487點 50天線再現阻力 美團罰款較預期少 科指3日彈9%

【明報專訊】遭反壟斷陰霾纏繞多時的美團（3690），上周終被罰34.42億元人民幣，大行普遍認為金額較預期小，更相信公司不明朗因素就此掃清。該股昨天急漲8.4%至277.4元。「難兄難弟」阿里巴巴（9988）昨升7.9%至167.8元，兩股領漲科指一度重上50天線（6437點），恒指亦重上兩萬五，惟兩個指數均在50天線再受阻，收市未能守穩，已是近一個月第二次。

明報記者 蔡穎霖

美團因涉及「二選一」壟斷行為遭罰34.42億元人民幣，即公司去年境內收入的3%。投行野村昨發報告認為，是次罰款較市場預期少，預料金額屬美團可控開支。該行同時預計至年底以前，內地監管機構對科網股「出手」機率微，看好美團後市發展。

交銀國際相信，是次罰款將於美團今年第三季財報體現，佔其現金3%，預料第三季營運虧損將增至112億元人民幣，調整後淨虧損65億元人民幣。該行同時估計，美團第三季外賣日單按年增長或好於預期，但補貼加大，變現率按季持平。

大市沽空率升至17.6% 阿里逾三成

恒指昨早裂口高開323點，午後升幅曾擴大至近600點，最終收升487點或2%至25,325點，重上兩萬五。國指升223點或2.6%，報8999點；科指收報6403點，升3.2%，3天累升537點或9.2%。但除科指以外，恒指亦受制於50天線（25,461點）（見圖）。兩者在9月初的反彈時，亦同樣在50天線遇阻。

「空軍」伺機而動，大市沽空率上升至17.57%，而阿里巴巴的沽空率升至逾三成，沽空金額達47億元，創今年次高。截至昨晚近10時半，恒指夜期低水107點，報25,218點。

科技股成升市火車頭，當中以京東系為大贏家，京東健康（6618）昨升8.4%至79.05元，京東集團（9618）亦升5.2%至311.6元。百度（9888）及微盟（2013）均升逾6%。而騰訊（0700）是昨天北水淨流入最多的個股，全日有15.23億元淨買入，帶動股價升2.9%至496元。其次為招行（3968）的2.24億元淨入，刺激股價升半成至63.3元。

地產股回落 東岳捱沽插一成半

但除科技股外，其餘板塊欠缺動力，此前受政策帶動反彈的本地地產股普遍向下，新世界（0017）、恒地（0012）及港鐵（0066）均跌逾1%。友邦（1299）跌1.5%。

昨天最多北水淨沽出股份是東岳集團（0189），全日有6.38億元北水淨沽，拖累股價插近一成半。中國電力（2380）則有1.39億元淨賣，股價下跌4.9%。

相關字詞﹕反壟斷 阿里巴巴 美團

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