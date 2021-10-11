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香港地產

杏花邨上月均呎首破1.7萬大關

【明報專訊】施政報告公布前，樓市觀望氣氛濃厚，加上有矚目新盤搶客，港島東大型屋苑之一的柴灣杏花邨，本月首6日暫未開齋，不過屋苑上月份平均成交呎價卻首破1.7萬元大關之餘，成交量更是繼8月後連續兩月錄得15宗成交，可謂價量兼備。區內代理指出，近月業主叫價轉趨強硬，預料第四季屋苑樓價仍於高位爭持。

明報記者 歐陽慧恩

中原營業經理鄭俊輝表示，杏花邨上月底易手的7座複式連平台特色戶，實用839方呎，3房1套間隔，連約115方呎平台，享山景。單位5月以1650萬元放盤，因市場氣氛回落，加上業主有意離港，最終累減247萬元或15%，以1403萬元沽出，實呎16722元。原業主2005年558萬元買入，帳面獲利845萬元或約1.5倍。

施政報告公布前，有買家「偷步」入市，中原副分區營業經理周家傑表示，將研增東鐵線站的白石角區，消息公布前錄得一宗大埔白石角雲滙二手成交，單位為10座中層B2室，實用459方呎，2房連開放式廚房間隔，以845萬元沽出，實呎18410元。原業主2018年8月932萬元一手購入，帳面雖蝕約87萬元，但因當時發展商提供一系列優惠，料仍屬獲利離場。另外，有「新香港人」透過「回港易」付辣稅入市。

「新香港人」付360萬辣稅購上水洋房

利嘉閣分行高級經理羅富欽表示，上水嘉麗山莊單號屋，實用1473方呎，3房套連工人套間隔，以1200萬元沽出，實呎8147元，原業主2009年以約688萬元購入，帳面獲利約512萬元或74%。據悉，買家為「新香港人」，持香港身分證不足7年，並長時間居於內地，現需付樓價三成、即360萬元辣稅。

豪宅成交方面，市場消息指，中半山嘉富麗苑1座中層A室，實用2348方呎，最新以約1.05億元售出，實呎44719元。單位原由灣仔福臨門酒家第二代成員「五哥」徐沛鈞持有，1993年購入以約1531萬元購入，至今年4月被一間黑馬資本中國有限公司入稟追討按揭貸款，聆案官最終頒令徐沛鈞須在14日內清空上述物業並交予原告公司，而最新成交價較當年購入價高8969萬元或升值5.8倍。

此外，利嘉閣分行經理陳敏生稱，荃灣朗逸峰17座極高層D室，實用1062方呎，3房套連工人套間隔，成交價1720萬元，實呎16196元，為屋苑近2年最高呎價成交，並逼近屋苑呎價最高紀錄。原業主2014年約1098萬元購入，帳面獲利約622萬元或57%。

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