馬泰陽：施政報告後 巿民對樓巿審慎

政府發展北部都會區，料對天水圍、元朗、粉嶺、上水等地區樓市帶來支持，政府研究興建新白石角車站，並會善用車站用地提供房屋，料對該區樓市注入新動力。政府積極改善北區運輸基建，估計為發展商農地轉換、參與土地共享計劃、投地提供更大誘因。早前古洞一帶售出的3幅住宅地均以高出市場估值上限批出，發展潛力看高一線。為了解市民最新置業意向，本公司於施政報告公布後，以問卷形式進行業界首份相關調查，成功收回286份有效問卷。調查發現，有52.4%受訪者認為未受惠房屋供應相關政策。

置業信心方面，市民對施政報告持審慎態度，44%受訪者認為房策及土地政策沒有影響其置業信心，比例較去年施政報告出爐後同類型調查增加0.7個百分點，其次有35%認為置業信心增加，而認為信心減少的則佔21%，佔比最少。值得注意，只有44.4%市民計劃未來12個月入市，較去年減約15個百分點，可見市民對後市取態偏審慎。

至於樓價走勢，施政報告出爐後，有六成半人認為未來12個月樓價將平穩向上，當中共44%受訪者認為未來12個月樓價會上升，認為樓價平穩的佔21%，認為樓價下跌的佔34.9%，反映大部分市民認為後市樂觀。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]