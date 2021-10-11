經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：大灣區成為香港後盾

【明報專訊】世局常變，經濟格局更加時有起伏，加上疫情在環球肆虐，過去幾年，世界各地的社會經濟民生都在轉變，有些國家光芒不再、有些國家逆境見真章；而香港在此其間更加感受萬分，由亂變治，由谷底逐漸回升，恍如浴火重生，未來還看一股後盾力量能否令香港再次走上光輝之途。

先看近兩年疫情令香港及全球飽受通脹壓力，美國的量化寬鬆或要面對現實，有機會收水，未來確實有加息需要，一旦息口回升，樓價自然有壓力。中國內地最近提倡共富理念，中央亦希望香港加快建屋計劃紓解民困，未來香港的供應確實有機會增加，當落實供應量大幅增加之後，樓價就會受壓！樓價通常受以下幾種因素的影響就會有壓力，包括息口、供應、經濟、政治及政策等，目前較大機會面對的是息口上升及供應增加。

面對香港樓市的特殊現象，港府在2010年開始打擊炒風，實施了額外印花稅，惟仍未能竭止升勢，於是持續推出其他樓市的辣招，至今已逾11年，但是樓價仍然不斷破頂，之後有很多專家都要求政府按部就班撤銷辣招。辣招確實能夠制止炒風，卻制止不了樓價上升，因買賣稅項成本增加，反而延長業主持貨時間，買家更難找到急於求售而願意減價業主。

觀乎最新發表一份施政報告，筆者深明特區政府很有決心增加土地供應，但市民對住屋需求確實龐大，再加上外來需求增加，就算香港政府真的有辦法在未來覓得大量供應，但遠水始終救不了近火，香港短期內樓價續升仍是可以預期的。再加上香港這塊福地又得到中央眷顧，大灣區發展確實對香港有利；20年前香港有自由行，今天則有大灣區作後盾，相信未來10年香港房地產仍處黃金期。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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