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投資策略

摩根大通亞洲：油氣價高企 中油購16413

【明報專訊】國際能源價格近日持續上升，紐約期油上周曾創2014年以來高位。另外，天然氣期貨價格上周亦曾創出12年新高。油價及氣價齊升，對處於行業上遊的中石油（0857）或更有利，上周股價走勢明顯跑贏中石化（0386），收市企穩突破4元心理關口。如投資者續看好中石油後市，可留意輕微價外中油購16413，行使價4.44元，實際槓桿約6倍，明年1月底到期；看淡可參考中油沽26837，行使價3.33元，實際槓桿約4倍，明年4月底到期。

天然氣價格今年以來升勢凌厲，上周曾升抵6.5美元，過去一季累積升幅有達60%，市場憂慮下遊城市供氣商或未能將成本完全轉嫁，加上內地限電措施，部分工廠停工或影響需求，中國燃氣（0384）近日股價於1年低位徘徊，逼近20元心理關口。不過如投資者認為現價或已反映利淡因素，部署反彈可參考中燃購（26604），行使價25.52元，實際槓桿約4倍，2022年3月31日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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