何啟聰：阿里低位反彈 看好購24684

近日由低位反彈的阿里巴巴（9988），周五升勢持續，成功突破150元關口後，以全日高位155.5元收市。重上10天線及20天線後，向上或觀望上試50天線約165.4元的機會。看好可考慮阿里認購證24684，行使價186.1元，2022年1月到期，實際槓桿約6.6倍。相反看淡或可留意阿里認沽證25205，行使價135元，2022年2月到期，實際槓桿約3.9倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]