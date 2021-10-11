《幫你格價》：交通月票點搭最着數？

九巴月票 配合信用卡最着數

售價：780元。適用範圍：全港逾400條九龍巴士路線，包括常規路線、馬場專線、通宵線、口岸線以及假日特別線（長途巴士新型服務P960、P968線、以及龍運巴士及港鐵接駁巴士所有路線除外）。

近期優惠：九龍巴士公司一直大力推廣九巴月票，早期每購買一張月票即可換領一盒口罩。過去半年，公司推出會員制，每購買一張九巴月票即可賺取780分club1933積分，連同200迎新積分，首次登記便可獲980分。積分可用於「App1933」內club1933專頁換取九巴口罩及其他禮物，當中包括有海天堂龜苓膏換領券、消毒酒精搓手液等，目前禮品種類不多。近日公司與yas微保險合作，九巴月票持有人專享免費保障，當中包括2000元的個人財物保障及5000元因意外產生的醫療費用。

購買攻略：一張九巴月票售價為780元，扣除交通津貼後售價為587元，想更廉宜購買月票。第一，可以花旗銀行的Citi八達通白金卡購買月票，如每月信用卡合資格簽帳額達3000元以上，可享有15%回贈，即每張車費回贈117元，連同交通津貼193元，每月節省310元。第二，以工銀亞洲銀聯雙幣卡每月簽帳1000元或以上，享20%車費回贈，連同交通津貼，每月節省349元。

缺點：交通方面，雖說可乘搭全港逾400條九龍巴士路線，但要留意不少過海路線是與新巴或城巴的聯營路線，乘客錯過九巴班次後需等待多時才有下一班班次。會員計劃方面，公司會不時更改計劃內容，如近日公司將昔日的「Fun分賞計劃」改為「全新club1933計劃」，早前會員資料及積分會被刪除，變相難以累積積分及換領產品。

港鐵全月通加強版 不適用於過海

售價：355元至585元。適用範圍：港鐵全月通加強版共有5款選擇，分別是上水 / 烏溪沙 一 尖東全月通加強版、屯門-南昌全月通加強版、屯門-紅磡全月通加強版、東涌-南昌全月通加強版及東涌-香港全月通加強版。如上水 / 烏溪沙 一 尖東全月通適用於東鐵線普通等(馬場、羅湖及落馬洲站除外)、屯馬線(往來烏溪沙至尖東站)及港鐵接駁巴士；東涌-南昌全月通加強版適用於東涌線往來東涌至南昌站等。

近期優惠：所有全月通加強版只可於每月最後7天及每月首7天買入，近日公司正進行推廣，如早前已購入月票，可以350元續購上水 / 烏溪沙 一 尖東全月通加強版、屯門-南昌全月通加強版，或455元續購屯門-紅磡全月通加強版。另外，指定車站外，乘客乘港鐵連接非指定車站的車程，可享正價車費75折優惠；港鐵轉乘全港任何綠色專線小巴路線，可獲0.3元轉乘折扣優惠。

港鐵亦推出會員計劃MTR分換奬賞，乘搭港鐵每消費1元享5分，積分可換領港鐵商場電子現金禮券、商戶電子禮券、港鐵精品等。

缺點：全月通加強版不適用於過海，如購買人士居於新界但於港島工作，每月交通費沒有很大折扣。

港鐵都會票 限搭40次未必夠用

售價：385元。適用範圍：港島線、觀塘線、南港島線、將軍澳線、荃灣線、東鐵線（九龍塘站至紅磡站）、屯馬線、（鑽石山站至荃灣西站）、東涌線（青衣站至香港站）

近期優惠：月票原價為435元，由即日至明年1月1日前購買都可享50元折扣，連用公共交通補貼61.7元，即票價為323.3元。

缺點：雖然價錢廉宜，但只可於40天內乘搭40次，假設市民每天乘搭2程，月票只能使用20天，若平日要四處工作，一個月或需使用兩張月票。而且範圍不包括東鐵線部分地區，假設市民居於沙田馬鞍山等，似乎乘坐巴士會是便捷選擇。

電車月票 每天坐3次才回本

售價：220元。適用範圍：所有電車路線。近期優惠：事實上，每程電車費用為2.6元，如市民每天要乘坐電3次，才能回本。而且電車月票有指定發售日期，例如11月月票售賣日期為10月29日至11月。除非市民工作上或日常生活需頻繁乘坐電車，否則購買月票不太划算，而且行車時間較慢。

明報記者 黃清瑤

[幫你格價]