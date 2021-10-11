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洪龍荃：新冠口服藥面世 會否改變疫苗需求？

【明報專訊】美國默沙東藥廠（Merck & Co Inc）（美：MRK）最近公布，研發中的新冠病毒（COVID-19）實驗口服藥「Molnupiravir」，可以將有感染後重症風險的病患，住院或死亡率降低50%，成效非常不錯，這也是臨牀試驗提前結束的原因之一。默沙東表示，將向美國當局申請緊急授權使用，一旦獲批准，將是全球首款抗COVID-19口服藥。

根據藥廠公布的第三階段臨牀實驗數據，評估775名由實驗室證實有輕度至中度COVID-19症狀的患者，「根據期中分析，7.3%的病患在口服用藥後，於第29天住院或是死亡，相較於服用安慰劑患者的住院或死亡率則為14.1%」，聲明指服用Molnupiravir的實驗組無人病殁，但對照組有8人死亡。而且，令人振奮的是藥物對各種突變株都有效，入組病例中包括Delta等多種突變株。

Molnupiravir是一個RNA聚合酶干擾劑，是一種核甘酸類似物，它的研發最早是於2003年，原來是用作對抗RNA病毒，如丙肝病毒和SARS等。藥物進入細胞後，會轉化為類核苷酸（可理解為假RNA）。當病毒複製時，假RNA會被RNA聚合酶連接到真病毒RNA上，導致病毒無法繼續複製。要留意的是，Molnupiravir和其他抗病毒藥物一樣，患者愈早服用就愈有效，因為病毒複製速度極高，等到病毒大量複製，抗病毒藥物所起到的作用就非常有限了。

默沙東已經計劃大規模生產口服藥，預計至今年底產量將達1000萬個療程。如果獲得美國藥監局（FDA）批准，將向美國政府供應大約170萬個療程，訂單價值高達12億美元，相當於每個療程約705美元。原來近幾季默沙東的股價表現疲弱，但是口服藥的消息引發市場對其樂觀情緒，因為部分投行分析師認為口服藥將至少每年為藥企帶來100億美元的價值。我們對此的看法將會偏保守一點，畢竟除了默沙東以外，競爭對手如輝瑞（美：PFE）和羅氏等均已為口服藥進行大規模的測試，估計面世時間不會太遠。

總的來說，我們認為控制疫情需要多種手段相結合，才能有效地壓制病毒。其中，高效疫苗與有效的口服藥並不是站在對立面，兩者應該是互補協防，疫苗是站在預防的角度出發，而口服藥是當人們不幸感染新冠病毒時的新治療方案。

白宮疫情顧問：疫苗仍是對抗COVID-19最佳工具

我們不認為疫苗的需求邏輯被改變了，畢竟預防勝於治療，疫苗是防止傳染和避免一旦感染成為重症的第一道關卡，默沙東的口服藥只是讓治療更加高效和有保障。連白宮疫情顧問也公開表示：「這個新抗病毒藥物只是給新冠病人避免最壞後果提供了一個潛在的額外工具。疫苗依然是對抗COVID-19的最佳工具，而且比別的工具好得多。因為，它可以第一時間阻止你感染新冠病毒。我們要的不僅僅是患病後有藥物可以用，而是阻止大規模的感染。」疫苗企業如Monderna（美：MRNA）、BioNTech（美：BNTX）等的股價下挫，我們認為更多是早期升幅太多，資金選擇獲利離場，始終MRNA技術平台的發展空間依然十分巨大。

（執筆之時，筆者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

[洪龍荃 明智博立]

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