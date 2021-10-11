經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：投資派息高 風險未必低

【明報專訊】香港投資者對「收息」二字一向比較着迷，市場上的派息類產品眾多，很難一概而論，不過投資者不要單純地因為所謂的「高息」而投資，因為高息並不表示高回報，還要留意基金價格的變化。市場上有一些基金每年派息近10厘，不過其單位價格也是處於下跌的狀態，故以總回報看，甚至有機會是虧損的，和股市上的「賺息蝕價」是差不多的。現時全球均處於低息環境，能派高息的基金，或多或少意味其背後所投資的產品的風險程度也不低，所以基金投資也需要多作了解的。

高息不代表高回報 小心「賺息蝕價」

至於以投資相連保單作工具投資基金方面，任何工具都有相對的優缺點，同樣很難一概而論，以下是幾點通用的幾點意見供參考。由於現時各種互聯網平台的普及，投資基金或股票，甚至是投保，都有一些低佣的平台供選擇，如果單從費用角度看，直接在這些平台投資基金，的確會節省一點費用，不過費用並不是全部因素。

第一，假設你對基金組合的構建，沒有太多的經驗，如果你遇到一個有能力和經驗的顧問，也許可以協助你構建更適合自己的組合；第二，保單本質上是一種長線投資安排，如果你的過去投資經驗是抵抗不住市場的波動，很容易在市場中進進出出，而又是虧損居多的話，保單在某個意義上可以令你持有投資組合更長的時間；第三，是否有助配合你的其他理財需求，舉例說，如果你未來有移居的考慮，一般來說，保單在高稅國家或地區，也是有一定的稅務優勢的，或有助節省資產增值稅，或者是精明地提取以節省個人所得稅，加上配合信託運用的話，也有助節省遺產稅，這些節稅的功能，是一般的投資戶口未必能夠做到的。

針對不同的理財需求方面，再舉多一個例子，保單是傳承財富的好工具，能夠指定受益人，及跳過較繁複的遺產承辦程序，不同人的家庭關係不一樣，如果有指定的財富需要傳承給指定的人，保險是可靠的工具，配合現時環球移居的趨勢，如果有一些家庭成員未來在海外生活，以保單傳承財富則肯定更加方便。

保單傳承財富方便 省繁複遺產承辦程序

所以，理財很多時要的不止是工具，更多是服務，甚至是解決方案，如果只是希望投資而自己又有足夠經驗的話，費用較低當然是優勢。相反，如果有不同的理財需求要結合考慮的話，投資相連保單也有它的優勢。最後，以上只是通用的資訊，非最終的投資及稅務意見，建議根據自身的理財需要去考慮各種部署，並諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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