糖尿病人佳音 港商研發無創驗血糖機

明報記者 薛偉傑、攝影 林靄怡

舒糖訊息科技（Glutrac）創辦人何耀威表示，已故的母親是嚴重糖尿病人，當年每日要刺手指驗血糖幾次，苦不堪言。因此，他搜尋無創檢測血糖方法，發現外國有研究文獻提出，可以同時用多種波長紅外線和可見光照射皮膚下微絲血管，反射信號經過適當演算法處理，可計算出被檢測者的血糖值。這種技術方案可以避免刺穿皮膚取血，也毋須試紙等消耗品。

免刺穿皮膚取血 毋須試紙等消耗品

他於2013年底在香港成立公司，他諮詢過一名理工大學的退休教授，以了解該技術。開始研究初期，公司借用過香港生產力促進局的設備做實驗。2015年10月，他在深圳成立公司，以招聘更多研發人才。到2019年，終於研製出其無創驗血糖機「睿糖」第一部原型。2020年1月，公司在美國拉斯維加斯的「消費電子產品展」（CES）展出原型機，外國媒體也有報道。2020年9月後，大致研發成功，只需繼續微調優化。

至今先後研製3個睿糖的原型，找來500多人參與試驗。每人用睿糖的原型檢測血糖多次，與傳統血糖機的數據作比較，總人次以10萬次計。公司分析總監勵俊雄解釋，長時間研發及大量測試，因為血糖在微絲血管內含量很低，加上不同人士皮膚和微絲血管狀况差異大（例如年輕人微絲血管較發達），亦要排除室溫、體溫、油脂、汗水等眾多因素的干擾。

睿糖的原型像智能手表，同時使用7枚微小LED來照射皮下的微絲血管，包括近紅外線和可見的綠光、紅光等。由於這些LED的光線波長必須非常精準，暫時還是要向日本廠商採購。用戶將來正式使用睿糖之前，必須先經過短時間的校正，用戶需要連續兩日，每日在7個時段，分別使用睿糖和傳統血糖機來檢測血糖，利用後者的數據作對照，來校正睿糖。之後，用戶每星期仍然要和傳統血糖機進行一次對照檢測作校正。

預計零售價3000至4000元人幣

何耀威解釋，因為不知道醫生是否倚靠用戶自行檢測的血糖值來決定服藥分量，所以必須提出較嚴格操作方式，以確保睿糖數據持續準確。他認為，兩日14次的對照已不算多。因為某間以色列公司使用類似光學技術方案的無創驗血糖機，在正式使用前，需要與傳統血糖機在兩星期內作100次對照來校正，除了校正過程太長之外，其準確程度也不太理想，其零售價達1500歐元（約1.35萬港元），故銷量欠佳。相比之下，睿糖除校正過程較短，預計零售價3000至4000元人民幣（約3630至4840港元）。何耀威強調，雖然基本技術原理早有研究文獻提出，但要真正商業化和實用化並不容易。

此外，睿糖亦可以檢測心跳、血氧濃度（SpO2）、呼吸率、步數、血壓以及心電圖（ECG），一枚針對健康用途的多功能智能手表。至於其作業系統和配合使用的手機應用程式，也是公司自行開發。何耀威表示，睿糖檢測心電圖的功能屬第二類醫療器械，預料可於一個月內獲得內地國家藥品監督管理局（NMPA）的認證；而檢測血糖的功能屬第三類醫療器械，預料可在明年底前獲得認證。因此，公司計劃今年底先開始小量生產和發售，最初只宣傳檢測心電圖的功能。

測血糖功能 料明年底前獲內地認證

睿糖初期將主要透過網上銷售及透過各省市代理商，在長者用品店上架，賣給個人用戶。此外，已經有4家內地實體醫院和互聯網醫院平台與公司簽約合作，可透過它們出售睿糖給病人。

內地的互聯網醫院，其實是掛靠實體醫院的網上平台，部分病人可以接受視頻會診等，好處是收費較低，以及相對節省醫療資源。不過，這需要病人的病情相對穩定，以及醫生能夠取得他們的健康檢測數據。以睿糖為例，可以讓病人在家中自行檢測血糖和心電圖等，傳送給醫生，再由醫生決定病人是否需要親臨醫院覆診或改變服藥分量等。何耀威說：「遠程醫療很需要數據，在疫情下，更加需要長時間的數據。」

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