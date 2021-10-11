兆科近視藥內地測試 望2024年推出市場

將成內地首隻治療近視新藥

兆科今次開始進行測試的新藥NVK-002，獲批在內地作第三期臨牀測試，分別為兩年期針對近視加深的兒童阿托品用藥研究，及一年期橋接臨時測試。李小羿指出，過往市場主要使用有助散瞳的阿托品，用作治療近視，但是若以低濃度的阿托品施藥，則要借助具備專利處方及穩定劑的NVK-002處理藥品的不穩定性問題。

他表示，集團合作伙伴Vyluma Inc將於明年下半年在美國提交NVK-002的臨牀數據，連同集團在內地進行的臨牀測試結果，在內地提交新藥申請。現時該款新藥會按每晚滴眼一次作為處方，進行測試。他預期新產品獲審批後，可於2024年上市，集團擬打算將該產品引進到旗下南沙廠房生產。他亦希望NVK-002在下階段，可盡快探討在港進行混合療法臨牀測試。現時在內地每人使用阿托品治療近視，李小羿估計平均每年費用約4000元人民幣。首席財務官馮新彥補充，內地有近1.63億近視人口，以前述人均使費計，若以1%市場佔有率為例，市場價值已可達10億美元。