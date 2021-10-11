新創建擬建物流生態圈 整合內部資源購電商冷鏈 冀5年達成

明報記者 陳偉燊

新創建近年陸續出售貨櫃碼頭、新巴、城巴等交通運輸，及內地環境業務，同時近年以約70億元在內地收購3條公路，以及斥資215億元收購富通保險，何智恒表示，在回報率要求上與過往項目已不一樣。

他提到，集團冀在未來五年構建物流業務的生態圈，當中收購項目時希望爭取雙位數字內部回報率，以公路資產為例，目標是爭取在經調整風險後，內部回報率介乎高的單位數字至低的雙位數字。他指出，以現時負債比率只逾20%，他相信在應付銀碼10億至20億元的新投資時，財務上仍然充裕。

收購冀爭雙位數內部回報

至於現有資源方面，新創建旗下營運內地鐵路集裝箱物流的中鐵聯集，在近年疫情肆虐影響水路運輸下，往來中歐班次隨之上升，吞吐量較過往增加25%，並載運不少醫療物資。何智恒表示，透過整合中鐵聯集及集團旗下的亞洲貨櫃物流中心（ATL），再透過收購加入電商、冷鏈及平台元素建構生態圈，當中既可全資擁有或只作股權投資，最終目的是吸納更多第三方使用服務。

持15道路項目 先投資杭州繞城公路開發區

此外，新創建目前手上有15個道路項目，馬紹祥表示，已率先投資約1億元在杭州繞城公路開發服務區，提供餐飲及自動化服務，倘若運作理想，或會複製至其他公路項目。至於備受疫情打擊的飛機租賃業務，何智恒指被拖租情况不算嚴重，目前收租率仍達92%。他指，疫情下出現新航空公司加入市場，如上周獲發牌照的大灣區航空，不排除會有合作。

在策略性投資的太陽能業務方面，新創建在歐洲已有合作伙伴，何智恒說：「集團會繼續在歐洲及中國物色新項目。但是物色同類生意的對手眾多，致價錢昂貴，因此會尋求適合項目才投資」。為了推動持續性，他指，集團既要顧及投資，派息方面轉為漸進派息，冀助渡過業績波動的情况，他亦明言歷年沒有進行回購，集團會持開放態度及予以考慮。