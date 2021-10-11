經濟

陳茂波：「南金融北創科」雙重心助港融入國家發展

【明報專訊】特首林鄭月娥上周發表施政報告，提出建設北部都會區。財政司長陳茂波昨日隨即發表網誌，指香港目前最具競爭力產業是金融服務，將主要在香港南部的維港都會區繼續發展，而作為新經濟引擎是創新科技，則將重點佈置在北部都會區，透過「雙重心」部署將更有效配置土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更佳的生活和工作環境。

稱經濟活動集中維港兩岸沒必然性

陳茂波指出，以往香港主要的經濟活動一直集中在維港兩岸，發展有其歷史背景，卻沒有根本上的必然性，現時「南北並駕」的佈局與發展，將令香港更好的融入國家發展大局。金融以外，創科將是香港經濟發展的重要引擎，能提供大量的優質就業和創業機會，須預留充足的空間吸引創新科技企業和科研機構落戶並持續發展，並推動傳統產業的升級轉型，改善過去產業和經濟增長過度集中這缺點。

他又指出，新規劃將助解決土地房屋供應短缺問題，透過釋放出更多可善用的土地作發展和居住用途，是緩解住房難、樓價貴的關鍵之一。北部都會區的發展將有機會同時理順鄰近地區土地用途會，將可為未來20年的土地需求提供重要的供應方案。陳茂波認為，「南金融、北創科」的雙重心發展佈局，亦有利於重新分流上下班人潮，紓緩交通系統的負荷，有利於更高效的出行規劃及更便捷舒適的城市生活，以及完善配置香港的兩大經濟引擎。

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