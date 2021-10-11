佳源續覓港地建上車盤 暫不考慮推納米樓

不想被市場定位為「龍牀盤」發展商

卓曉楠稱，長遠看好本港房地產市場，目前對四幅政府官地項目感興趣，亦有關注一些高周轉、快速回籠的重建項目。她透露，集團現時目標客戶是首次置業人士，尤其是正常家庭，一如既往根據市場需求設計相應產品，希望提供居住環境舒適的樓盤，加上不想被市場定位為「龍床盤」發展商，因此暫不考慮推出納米樓。她續指，菁雋仍有五套特色單位正在招標發售中。

至於「滙賢一號．雋峰」，卓曉楠表示，目前出售了三分之一的寫字樓單位，平均呎租為30港元，最高35港元一呎，並採取連租約買賣形式，現已推出第二批租賃單位。她指出，現時商業環境淡靜，並非合適的銷售時機，因此欲先借租務帶旺人流，不打算盲目降價銷售，期望通關後可再獲投資者青睞。被問及恒大風波會否對同行產生連鎖效應，卓曉楠認為整個行業無可避免會被波及，不排除短期內影響民眾買樓意欲或政府監管態度，令本身有問題的中小企遇上資金鏈斷裂的危機，但同時也為集團造就併購機會。至於內地調控政策愈趨嚴厲，她表示長遠將有助行業穩健發展，而集團現時「三條紅線」全部達標，一直以來都符合監管要求，有別於其他財務報表「粉底好厚」的同行。

9月合同銷售金額約30.1億 按年微升2%

集團昨日公布，9月合同銷售金額約30.1億元，按年微升2%，合同銷售面積則下跌約37%。首9個月合同銷售金額約272.1億元，按年上升約37%。