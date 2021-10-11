嘉信料今季美股回穩 走勢與經濟增長相若

美股反彈速 不宜猜度高低位入市

去年受新冠肺炎疫情帶動，科技股跑贏大市，林長傑指出今年標指表現最佳行業每月不同，反映資金輪動迅速，因為今年疫情和防疫解封的轉變較大，不同階段對各行業影響有異。他表示美股反彈速度快速，因此不宜猜度市場高低位入市（time the market），以免錯失資金輪動至不同行業時的升幅，投資者及後不應偏重單一行業，可作分散投資，例如包含了11個板塊的標指ETF。

近期美國國債收益率上升，拖累上月納指表現，林長傑認為現價已反映消息，不過科技股估值較高，多國也有反壟斷調查，因此該行只給予科技股與大市同步的評級。林長傑表示美股第三季業績將在月中起公布，投資者應留意公司的業績指引和管理層的解讀。

唯一看好醫療護理可跑贏大市

個別行業方面，標普能源和金融行業分類指數年初至今亦已累升50.1%和32.31%，林長傑表示兩者上升太急，因此評級已調至與大市同步。嘉信目前唯一看好醫療護理可跑贏大市，因為目前估值吸引而且派息較高，醫療設備和服務因疫情而需求急增，發展中國家的高薪人口增長也有助提高高端醫療的需求。