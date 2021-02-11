恒大系瀕崩潰 許家印「朋友圈」帳蝕200億

華置仍持有約4.39%恒大股權

在目前披露已開始沽售恒大系股份的上市公司中，華置披露的已變現虧損遠遠領先其他上市公司，佔比更多達一半（見附表）。集團在上周公布獲大劉太太陳凱韻（甘比）斥資約19.1億元提出私有化，其中「炒燶」恒大是公告提到的重要原因之一。據華置披露，集團由8月30日至9月23日期間，已出售合共約2.78億股恒大股份，套現約6.89億元，並因此錄得約34.5億元已變現投資虧損；目前華置仍持有約4.39%恒大股權，假設以恒大停牌前收市價2.95元全數沽出，已變現投資虧損則會擴大至約104.08億元。

至於其他沽貨的上市公司，手上持有的則大多為恒大汽車（0708），當中不少大股東或主要股東都是股壇名人，包括趙渡旗下中譽集團（0985）、與資深投資者莊友堅有關的威華達（0622）及其旗下兩間上市公司，以及新世界（0017）主席鄭家純私人有投資的中策（0235）等。

鄭家純私人投資中策亦「中招」

恒大自2009年獲已故新世界創辦人「彤叔」、大劉為首的「鋤D會」富豪加持上市後，多年來一直獲許家印「朋友圈」的多名富豪支持。事實上，上述拋售恒大汽車股票的上市公司，普遍是在較低價時買入，虧損主要源於會計制度問題；但仍有部分上市公司持有恒大發行的境外債券，至今仍未出手，一旦爆發違約亦可能受到波及。

翻查年報，在港打滾多年的重慶富豪張松橋旗下中渝（1224）及港通（0032），合共持有近45億元帳面值的恒大系投資，當中大部分屬債券；另大劉胞弟、「細劉」劉鑾鴻旗下利（1212）亦持有近17億元恒大債券及恒大物業（6666）股票。另外，行事低調的潘政旗下泛海系3間上市公司，都擁有不少恒大相關債券。