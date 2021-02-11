經濟

恒大系瀕崩潰 許家印「朋友圈」帳蝕200億

【明報專訊】中國恒大（3333）財困事件愈演愈烈，整個恒大系陷入「股債雙殺」，連帶拖累一批多年來一直支持恒大、與恒大主席許家印私交甚篤的中港富豪。本報統計部分近期已開始拋售恒大系股份的本港上市公司公告及年報，包括上周宣布因「炒燶」恒大提出私有化、「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華置（0127）在內，將累計錄得逾200億元已變現虧損；同時隨着恒大債券違約風險漸增，一批持有大量恒大債券的上市公司取態亦值得關注。

華置仍持有約4.39%恒大股權

在目前披露已開始沽售恒大系股份的上市公司中，華置披露的已變現虧損遠遠領先其他上市公司，佔比更多達一半（見附表）。集團在上周公布獲大劉太太陳凱韻（甘比）斥資約19.1億元提出私有化，其中「炒燶」恒大是公告提到的重要原因之一。據華置披露，集團由8月30日至9月23日期間，已出售合共約2.78億股恒大股份，套現約6.89億元，並因此錄得約34.5億元已變現投資虧損；目前華置仍持有約4.39%恒大股權，假設以恒大停牌前收市價2.95元全數沽出，已變現投資虧損則會擴大至約104.08億元。

至於其他沽貨的上市公司，手上持有的則大多為恒大汽車（0708），當中不少大股東或主要股東都是股壇名人，包括趙渡旗下中譽集團（0985）、與資深投資者莊友堅有關的威華達（0622）及其旗下兩間上市公司，以及新世界（0017）主席鄭家純私人有投資的中策（0235）等。

鄭家純私人投資中策亦「中招」

恒大自2009年獲已故新世界創辦人「彤叔」、大劉為首的「鋤D會」富豪加持上市後，多年來一直獲許家印「朋友圈」的多名富豪支持。事實上，上述拋售恒大汽車股票的上市公司，普遍是在較低價時買入，虧損主要源於會計制度問題；但仍有部分上市公司持有恒大發行的境外債券，至今仍未出手，一旦爆發違約亦可能受到波及。

翻查年報，在港打滾多年的重慶富豪張松橋旗下中渝（1224）及港通（0032），合共持有近45億元帳面值的恒大系投資，當中大部分屬債券；另大劉胞弟、「細劉」劉鑾鴻旗下利（1212）亦持有近17億元恒大債券及恒大物業（6666）股票。另外，行事低調的潘政旗下泛海系3間上市公司，都擁有不少恒大相關債券。

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