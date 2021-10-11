經濟

華夏文化8000萬債券疑爆違約 曾兩度延期支付 多名內地投資移民客投訴未兌付

【明報專訊】在內地經營電玩娛樂場Joypolis的華夏文化（1566）於上周四（7日）股價突然暴瀉近八成後宣布停牌，至今仍未向外公告原因。據本報獲得資訊，一批內地個人投資者近日向證監會發信，稱根據投資移民計劃認購由華夏發行的一筆債券，抱怨債券「早已超過到期日」卻未有如期兌付，公司管理層亦「拒絕回應」他們的查詢。有市場人士認為，這類細價股債券屬高風險投資產品，投資者在購買前須多留意財務報告。

明報記者

翻查公司公告，華夏文化曾於2017年9月發行一筆本金總額2億元債券，年息率為7.5厘，為期3年，須每半年支付一次利息。債券原定去年1月到期，惟華夏當時宣布，將債券到期日延長至去年9月27日。直至今年1月中旬，華夏償還當中1.2億元後，餘下8000萬元債券年息率上調至8.5厘，並將到期日延期至9月25日。集團至今仍未披露任何有關債券是否完成兌付，或再度延期的消息。

華夏未披露債券到期兌付消息

據本報獲得債券持有人去信證監會內容提及，稱 「已遭受巨大的損失」，要求監管機構介入協助。信中提到，華夏於違約支付債券上沒有披露任何信息，並指出這是「監管漏洞」。

據去信的附件顯示，今次投訴的債券持有人都屬於內地個人投資者，並根據資本投資者入境計劃買入該批債券。根據該計劃，投資者在符合投資規定並在港居住滿七年後，可獲得香港居民身分，而該計劃已在2015年宣告暫停。據了解，部分債券持有人都已在港居住6年，意味屬計劃暫停前「尾班車」人士，持有人擔心一旦債券違約，除投資可能「血本無歸」外，亦可能影響他們能否取得本港居民資格。

投訴人全屬內地個人投資者

事實上，據華夏文化截至今年3月底止的年報， 集團銀行手頭現金僅約5600萬元，流動負債則高達6.02億元，雖然扣除負債後淨流動資產仍有逾億元，但流動資產中有逾4.35億元卻屬應收款項，佔集團同年收入逾九成。

信誠證券聯席董事張智威認為，不少投資者買入債券主要是因為有保本及穩定回報，但這類細價股債券實際上風險甚高，因此建議投資者認購這類投資產品時，需要留意公司的財務報告，查閱每季財報的現金流和負債比率，評估會否出現「資不抵債」的情况。

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