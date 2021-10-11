經濟
新股巡禮

微泰醫療距離盈利料不遠

【明報專訊】對，又是「B牌」新股。等一等，先別走。今次不同了，你不用再苦等兩三年才見到盈收，或者，甚至什麼也看不見，包括那公司本身。今次這家從事糖尿病治療及監測醫療器械的微泰醫療（2235）已經有產品在市場銷售，有收入有毛利，欠的只是仍未扭虧。等，仍是要等，但至少集團收入保持增長，前景較為實在。

撰文 旻晞

與大部份B牌新股相若，微泰是次基石投資者陣容亦不可小覷。總共11家，包括騰訊（0700）、瑞銀資產管理、景順投資等。按中間價計，認購股份已佔發售股份63.9%。不過較早前創勝（6628）基石投資者認購股份佔比達更高達82%（中間價計），但亦不足以扭轉掛牌首日急跌17%的結果，可見即使貨源較少，在近期市况亦未必一定能支持股價。

基石投資者包括騰訊

微泰醫療主要針對糖尿病治療。核心產品Equil貼敷式胰島素泵，是全球第二款商業化半拋式貼敷式胰島素泵、亦是目前唯一一款在中國獲批的貼敷式泵。相較傳統泵，貼敷式採用無導管設計，免去長導管對患者的束縛，更加便攜，令患者更願意採用，有助持續進行療程。

其他已商業化的同類產品相比，Equil有更長的可再利用壽命、平均每日成本因而較低。除中國市場，Equil於2017年亦已獲歐盟批准上市，並已錄得銷售收益。集團亦估計產品明年上半年有機會獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准於美國上市。

除Equil，微泰另一主打新產品、持續血糖監測系統AiDEX G7亦已於歐洲推出。國家藥監局於今年第一季已受理了集團對AiDEXG7的註冊申請。如獲批准，該產品預計將成為中國首個獲准商業化的免校準、實時持續血糖監測系統。

相比傳統血糖監測系統、AiDEX G7有實時監測、降低高/ 低血糖風險及提高對治療方案的依從性（無需通過常規指血測量）等特點。患者只需與將數據感應器貼於腹部，其血糖及相關訊息數據便會以無線方式，傳送至控制器或患者的手機應用程式。

核心產品Equil 4年前獲歐盟批上市

由於已有現成產品銷售，故微泰於2019及2020年分別錄得5186萬元（人民幣‧下同）及7527萬元收入，按年升45%。今年首4個月收入達3885萬元按年升1.2倍；同期毛利2094萬、升1.3倍；毛利率擴張近4個百分點至54%。反映了較高毛利率的AiDEX G7推出市場所帶來的正面作用。

當然截至今年四月底仍未扭虧，但與大部分B牌生物醫藥股不同，集團最大開支並非來自研發，而是銷售及分銷開支。今年首四個月，相關支出達1461萬元，同比升1倍，佔收入37.6%；反之，同期研發開支佔收入比為23%。反映集團業務發展階段較一般生物醫藥公司更走近商業運作的特色。

但有收入、有毛利又是否萬無一失？先從核心產品Equil針對的胰島素泵市場看。根據灼識報告，中國胰島素泵的市場規模由2015年的5810萬美元增至去年的1.25億美元，期內複合增長率為16.6%，略低於整體中國糖尿病治療醫療器械市場的21%。主要由於目前市場仍以傳統胰島素注射器及胰島素筆等「每日多次注射治療設備」（MDI）為主導；胰島素泵、即「連續皮下胰島素輸注治療設備（CSII）市場僅為整個糖尿病市場的一小部分。

Equil中國市佔率僅3%

原因相信與使用成本有關，在中國，使用Equil的患者每日平均花費約32元至36元（Equil中國零售價每套2.88萬元、歐洲賣2500至3000歐元），而使用傳統的胰島素注射器及胰島素筆的患者每日平均花費分別約7元至10元，及8元。同時，新冠肺炎疫情爆發後，中國許多公立醫院內分泌科暫停了門診及住院服務，亦一定程度上影響了連續皮下胰島素輸注療法的採用。

再者，去年集團Equil佔中國胰島素泵市場又僅約3%，將近80%的市場份額仍由美敦力及SOOIL等國際品牌佔據，反映了微泰產品於個糖尿病治療器械市場的普及率相當低，要「力爭上游」挑戰巨大。

另外，Equil目前僅限於對成人患者使用，用於兒童及青少年患者（3至18歲）仍在臨床試驗階段，估計最快要至明年下半年才獲批上市。可以想像缺乏自理能力、或一般較怕打針的兒童少年，對Equil無疑有更大的需求，相關潛在市場尚待開發。

勿忽視市場競爭激烈

收入結構方面，集團有逾一半收入（見表2），是來自銷售血糖監測系統（即通過刺手指監測血糖水平的傳統方法）。相關產品技術入門門檻較低、市場競爭激烈，毛利率亦較集團其餘產品低。集團表明，有關市場份額有可能因市場上開發了更為先進的產品而導致下降，或將對集團業績產生重大不利影響。事實上，微泰本身的AiDEX G7便正正是「更先進的產品」，而目前於全球市場，除微泰以外，至少有三家主要廠商能提供同類型產品。

總結集團已有收入來源，但市場競爭激烈，替代產品甚至競爭廠商不少。可見將來集團為推銷產品、開拓市場，推廣、分銷開支、又甚至研發開支仍將高企，何時扭虧仍具有相當高的不確定性。

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